William Regal pudo comenzar a trabajar en AEW dos meses después de haber sido despedido de WWE, cuando su cláusula de no competencia finalizó. Hasta aquí todo normal pero en realidad la misma fue más breve de lo que fue para otros que también vieron rescindido su contrato. Ahora que el «Gentleman Villain» está saliendo de All Elite Wrestling para tomar el camino de retorno a la World Wrestling Entertainment, recuperamos sus palabras en octubre en ITR Live acerca de que Vince McMahon le rebajó la cláusula para que pudiera volver al trabajo antes.

► El favor de Vince McMahon a William Regal

«Señor. McMahon fue muy bueno conmigo, hasta el punto de decir esto porque sea lo que sea que esté pasando, fue excelente conmigo. Como William Regal, tenía un contrato de talento, así como un contrato de empleado, y no se agotaba hasta finales de abril. Empecé en AEW el siete de marzo. No llamé a nadie más, le envié un mensaje directamente al jefe: ‘Hola, jefe, tengo algo con Bryan (Danielson=)’, y él también ama a Bryan. ‘Por supuesto, hazlo’ y todavía me pagó hasta el final de mi contrato de talento. Fui la única persona a la que ambas compañías le pagaron al mismo tiempo”.

Sin información oficial, se espera que William Regal vuelva a trabajar en WWE después de Año Nuevo. Ya no será bajo el mando de Vince McMahon pero sin duda guarda muy buen recuerdo de él. Y entendemos que se mantendrán en contacto aún con el antiguo mandamás fuera de la compañía luchística en lo relativo a la creatividad; es importante mencionar que sigue siendo el accionista mayoritario de la misma. Y seguro que estará contento de que el «Gentleman Villain» vuelva.