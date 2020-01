El falso cartel filtrado de WrestleMania 36

Cada año por estas fechas, WWE suele tener ya listo el programa de combates para su «Show de los Shows». No obstante, en 2019 asistimos a un suceso insólito, pues el grueso de sus encuentros no quedó definido hasta apenas un mes antes del magno evento. Y WrestleMania 36, si bien seguramente no suponga una continuación de la

dinámica, al menos no quedará desgranada hasta después de Royal Rumble 2020. Por eso luce absurdo el supuesto cartel que en las últimas horas ha recorrido la comunidad luchística de internet, y que a continuación recojo.

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs. Tyson Fury

CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Bray Wyatt (c) vs. Roman Reigns vs. Daniel Bryan

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

Samoa Joe, Kevin Owens y Big Show vs. Seth Rollins y AOP; Lucha de Parejas Extrema

Randy Orton vs. AJ Styles

Bobby Lashley y Lana vs. Rusev y Liv Morgan

► ¿Cuánto de lo expuesto podría verse realmente en WrestleMania 36?

Vince McMahon aún no ha cerrado lista alguna de supuestos choques Top 6 de su PPV estrella. Estamos pues ante un mero documento realizado por un fan que parece estar al tanto de los últimos reportes, pero no lo suficiente. Aunque dos luchas expuestas sí podrían formar parte.

Véase, ese Orton vs. Styles, pues la semana pasada apuntamos aquí que aquel segmento en Raw de la fingida lesión de «The Viper» tuvo a WrestleMania 36 como telón de fondo, cuando ambos veteranos la referenciaron en varias ocasiones.

Y también la lucha titular por el oro femenino de Raw. Todos prevén que Baszler deje de un momento a otro NXT y dé el salto definitivo al elenco principal para vengarse de Lynch por lo sucedido durante el epílogo de Survivor Series 2019.

Sin embargo, Paul Davis de WrestlingNews.Co señala que Bryan no está programado para ninguno de los combates principales de WM 36, y el choque por el cetro Universal sólo daría cabida a Wyatt y Reigns. Igualmente, informa de que Fury está a día de hoy fuera de los planes para la gran cita.

Mientras, el par de encuentros restantes un servidor diría que suenan más como carne de inminente episodio de Raw que como material de WrestleMania.