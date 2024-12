Sawyer Fulton, también conocido como Madman Fulton, es un luchador actualmente independiente a quien en los últimos meses se le ha visto compartiendo el cuadrilátero con algunos de sus ex compañeros en WWE o TNA como Trevor Lee en Atomic Legacy Wrestling, Big Kon en UPW Pro Wrestling o Steve Maclin en Boca Raton Championship Wrestling.

► Una nueva película

Pero no ha estado enfocado únicamente en la lucha libre profesional ya que en este mismo 2024 estrenó dos películas: ‘Wolves Against the World’ y ‘Weekend Deadaway’. No son grandes producciones ha seguido construyendo su carrera como actor después de ‘Thrust!’, ‘Escape from Death Block 13’ o la serie ‘Horror Hotel’.

De la misma manera, acaba de confirmarse, gracias a Deadline, que Fulton estará en el elenco de ‘The Caretaker’.

Avaryana Rose (Bitter Souls), Robert Bronzi (Death Kiss), Quinton “Rampage” Jackson (The A-Team) y Daniel Baldwin (John Carpenter’s Vampires) están en producción en Nevada con el thriller de acción The Caretaker.

The Caretaker sigue al cuidador silencioso y solitario (Bronzi) de una atracción turística en un pueblo fantasma cerrado durante la temporada baja, quien debe proteger a una joven (Rose) de unos asesinos violentos que intentan secuestrarla y llevarla ante un despiadado jefe criminal (Baldwin). Jackson interpreta a un amigo leal y compañero del cuidador. A continuación se muestran imágenes de la primera mirada.

La película también cuenta con las actuaciones de Paul Logan (The Horde), el luchador Jacob “Madman Fulton” Southwick, Mark Justice, Brett Benowitz, Alex Trumble, Leah Voysey (Terrifier 2), Lane Griffith y Neva Leoncini.

The Caretaker marca el debut como director de largometraje de Fady Jeanbart (I Have No Place to Cry), quien trabaja con un guion de Joe Knetter (Twilight of the Dead), basado en una historia de Jeff Miller (The Gardener). Miller (Popeye The Slayer Man) también produce.

Los productores ejecutivos son Tareq Salah, Paul M. Gahng Jr., Ashvat Shivaram Shetty, Ronnie D. Lee y Brandon Gibbs. El coproductor es Robert Savakinus. El productor consultor es Dylan Matlock. Paul Logan es el coordinador de peleas. Michael Su es el director de fotografía. Nancy Foster es la diseñadora de producción.

The Caretaker es una coproducción entre Millman Productions, Pyramax Productions, Babe Entertainment, Triple Origin Productions LLC y Ron Lee Productions.

