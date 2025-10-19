El ex-WWE Matt Cardona gana un nuevo título indie

Si un día regresa a la WWE será interesante ver cómo le va pero desde que es independiente Matt Cardona no ha logrado más que éxitos, empezando por los títulos. Ha ostentado desde cinturones prestigiosos como el Campeonato Mundial GCW de Game Changer Wrestling hasta otros como el Campeonato Jericho Cruise Oceanic.
► Matt Cardona es Campeón de Peso Completo ACW
Hoy, el «Siempre Preparado» es Campeón Wrestling Showcase, Campeón QPW Middle East (Qatar Pro Wrestling), Campeón Mundial WSW (World Series Wrestling), y ahora también Campeón de Peso Completo ACW (Awesome Championship Wrestling).
And Newwww ACW Heavyweight Champion Matt Cardona!
Repasamos a continuación todos los resultados del reciente evento ACW Mischief Night:
Campeonato Nacional ACW
Real1 (c) derrota a Ben Bishop
Combate en Parejas
The Righteous (Dutch y Vincent) derrotan a The Audacity (Micah Cortez y Seth Cortez)
Triple Amenaza
Dante Casanova derrota a AJZ y Sidney Akeem
Gauntlet
Parker Boudreaux derrota a Buddy Tomas, Ricky Pryce y Yoscifer El
Combate en Parejas
Danny Doring y Zack Clayton (con Little Guido) derrotan a Crowbar y Tommy Dreamer (con Vanessa)
Campeonato Femenil ACW
Indi Hartwell (c) derrota a Tasha Steelz
Combate Individual
Mike Santana derrota a Brian Myers
Combate en Escalera por el Campeonato en Parejas ACW
The NOW (Hale Collins & Vik Dalishus) derrotan a Sent2Slaughter (Danny Maff & Shawn Donavan) (con Josh Shernoff) (c)
Campeonato de Peso Completo ACW
Matt Cardona derrota a Matt Riddle, Nic Nemeth y Richard Holliday (c)
Whhhaaaaatttt?!
@TheMattCardona defeats @MostMarketable @NicTNemeth & @SuperKingofBros for the @this_is_acw Championship!!
Yesss!!!! Let's goooooo!!! @indi_hartwell @ShotziTCB @this_is_acw
You deserve it!!! @Hale_Collins @ThenowVik @this_is_acw #MischiefNight
