El veterano de la UFC Mike Perry podría estar recibiendo la mayor oportunidad financiera de su carrera. Según Jake Paul, Perry, de 31 años, servirá como luchador de reserva en caso de que el rival programado, Tommy Fury, se retire del combate por cualquier motivo.

“Sí, tenemos a Mike Perry a la espera. Vamos, Mike Perry. Está listo para saltar en caso de que Tommy se retire”, dijo Paul a los medios durante una rueda de prensa para la pelea con Fury.

Paul y Fury ya se han visto las caras en dos ocasiones, y en ambas el primero se vio obligado a abandonar el combate. La primera fue en 2021, cuando Fury se retiró por una costilla rota. El combate se reprogramó para agosto de 2022, pero Fury volvió a no estar disponible, esta vez por problemas con el visado debido a los supuestos vínculos de su familia con el jefe del crimen irlandés Daniel Kinahan.

Debido a estas instancias, “The Problem Child” es un poco escéptico sobre la posibilidad de que Fury se presente.

“Una parte de mí todavía duda. Y me da miedo, y me molesta. Y que no se presentara al cara a cara que estábamos a punto de hacer… apesta. Y el chico no es necesariamente de fiar. Pero el dinero es bueno, hombre. Para él”.

En cuanto a Perry, ha estado involucrado en el boxeo sin guantes desde su salida de la UFC en 2021. Tiene un récord de 2-0, que incluye una victoria sobre Michael “Venom” Page, de Bellator.