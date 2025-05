El evento que influyó a Matt Riddle a ser luchador

Matt Riddle comenzó a luchar en 2015 en el circuito independiente después de haber tenido una controvertida carrera en la UFC. Un año antes, WWE celebraba WrestleMania 30. Poco después de que «The Original Bro» disputase su última pelea de MMA; venció por la vía de la rendición a Michael Kuiper en el segundo asalto en el evento Titan FC 27.

Embed from Getty Images

Precisamente aquella edición de «The Showcase of the Immortals» hizo a Riddle plantearse la posibilidad de entrar en la lucha libre profesional. Él mismo lo cuenta en una reciente entrevista en el pódcast Rewind Recap Relive:

“También vi ese año cuando Daniel Bryan venció a Triple H y luego a Batista. Fue en WrestleMania 30, y ese fue el primer año del WWE Network. No es una crítica a Daniel Bryan, es un luchador profesional increíble, probablemente uno de los mejores, si no el mejor del mundo. Pero yo pensaba: si él puede hacerlo, y está usando un estilo real, como con base en jiu-jitsu y Muay Thai, y no es el tipo más grande del lugar… Cuando yo veía lucha libre, durante mucho tiempo, el tipo más grande del cuarto dominaba —y eso todavía pasa— pero parecía que ahora se abría una nueva ventana.