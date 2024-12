Para empezar, veamos el cartel de Saturday Night’s Main Event, que se realizará este próximo sábado 14 de diciembre en el estadio Nassau Veterans Memorial Coliseum en Uniondale, Nueva York, Estados Unidos.

► El escenario ideal

Para ahora descubrir qué le gustaría a Kevin Owens que sucediera en dos de las luchas. Una es la suya, donde desafiará por el Campeonato Indiscutible. La otra es la triple amenaza por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

«Si me preguntas cuál sería mi escenario perfecto para la noche del sábado, quiero ver a Finn Bálor ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo. Quiero ganar el título de la WWE. A nivel personal, para ambos sería increíble. Hemos sido amigos desde el momento en que llegamos juntos a la WWE al mismo tiempo. Nos hemos vuelto muy cercanos. Realmente lo considero como un hermano. Me encantaría compartir eso con él».

Kevin Owens y Finn Bálor han compartido el cuadrilátero en 60 ocasiones. La primera fue en un programa de NXT por el título de la marca en 2015. Precisamente, «The Prince» ganó el cinturón por primera vez venciendo a «KO» en WWE Live From Tokyo: The Beast In The East ese mismo año. En cambio, desde que fueron ascendidos al main roster, nunca han tenido un mano a mano en un evento premium.