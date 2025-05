El error de WWE contra AEW a juicio de Dave Meltzer

WWE lanzó Battleground el mismo día que AEW Double or Nothing en una clara estrategia de contraprogramación. De hecho, se están preparando para vérselas con All In: Texas.

Acerca de esta maniobra que cada vez se está haciendo más evidente en el imperio de la lucha libre profesional habla Dave Meltzer en el boletín del Wrestling Observer:

«Double or Nothing fue uno de los mejores shows de pago por evento en la historia. Tuvo una serie increíble de combates. Duró demasiado tiempo. Los números de PPV fueron buenos, pero no mucho mejores, no muy diferentes de los niveles habituales. No podemos decir que estos grandes shows no ayuden al negocio porque algo de negocio ha subido. Parece que el estigma negativo alrededor de la compañía se está disipando, y la última semana fue un gran positivo. Desde el punto de vista de relaciones públicas, que WWE programara shows en contra de este evento y luego hiciera lo mismo con All In Texas fue demasiado evidente y se vio como un error raro para una empresa tan exitosa en su guerra de relaciones públicas detrás de escena«.