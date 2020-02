El aparente error de WWE con la Elimination Chamber femenil

Al estilo de Takashi Iizuka, Shayna Baszler se presentó oficialmente como Superestrella de Raw hace dos semanas dando un bocado a Becky Lynch. Impactante imagen la de «The Queen of Spades» con su boca llena de sangre que hizo girar muchas cabezas hacia las hostilidades que estas gladiadoras se guardan desde que en Survivor Series 2019 una frustrada Lynch dejara claro a Baszler por qué es «The Man».

Así, con Charlotte Flair de ganadora del Rumble femenil yendo contra Rhea Ripley en WrestleMania 36, parece que las previsiones se cumplirán y veremos un Lynch vs. Baszler en el magno evento. Duelo por el Campeonato Femenil Raw que si necesitaba mayor impulso, gracias a ese vampírico segmento quedó definitivamente vendido.

Sin embargo, ayer WWE nos sorprendió con la concreción de las participantes de la próxima Elimination Chamber de mujeres, que tendrá lugar dentro del PPV homónimo programado para el 8 de marzo.

Y al contrario que el encuentro varonil, estamos ante un anuncio oficial, no un adelanto, por lo que los nombres incluidos serían definitivos: Asuka, Natalya, Liv Morgan, Sarah Logan, Ruby Riott… y Shayna Baszler. He aquí parte del comunicado emitido por WWE.

Para Baszler, que ya tiene en la mira a Lynch después de morder a ‘The Man’ en Raw, representa una oportunidad de hacer realidad el encuentro que quiere […]

► ¿Destripe de resultado para Elimination Chamber?

No luce muy complicado concluir entonces que la victoria de Baszler dentro de la Cámara de Eliminación parece altamente probable, sobre todo teniendo en cuenta que ayer, estas gladiadoras tuvieron un nuevo careo (con pantalla grande de por medio), y la ex-MMA prometió salir triunfante de la peligrosa estructura para ganarse así el derecho a vérselas con Lynch por el título de Raw en WM 36.

Programa tan predecible que hace pensar en un eventual giro de guión antes de Elimination Chamber, aunque entonces ese combate multitudinario tendría que ser rearmado, pues el sentido del mismo es determinar la retadora de Lynch en «The Showcase of the Inmortals». Y siempre cabe la posibilidad, claro está, de que la irlandesa pierda su cetro y el mano a mano contra Baszler carezca de premio; vía remota, no obstante.