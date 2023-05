El error de ONE en negociación con Ngannou

El director ejecutivo de ONE Championship, Chatri Sityodtong, arrojó recientemente algo de luz sobre los comentarios de Francis Ngannou sobre él.

Durante una reciente aparición en el podcast Weighing In, Chatri Sityodtong discutió los recientes problemas entre él y Francis Ngannou. El CEO de ONE opinó que tal vez había habido algunos malentendidos entre la pareja – específicamente con respecto a la ausencia de una oferta concreta de él.

“Soy un empresario, un director ejecutivo”, declaró Sityodtong. “Que alguien diga que no voy a hablar de una oferta, que voy a reunirme contigo dos o tres horas y no voy a hablar de cifras, no tiene ningún sentido lógico. No estoy diciendo que Francis esté faltando a la verdad, creo que todo el mundo tiene, ya sabes, estás ahí sentado comiendo, todo el mundo tiene su propia perspectiva de lo que pasaría, pero ya te digo, creo que podría haber una desconexión.”

Sityodtong continuó destacando amablemente que hablar con los medios de comunicación sobre el asunto fue un error por su parte.

“Creo que el gran error es que probablemente no debería haber ido a decir eso a los medios de comunicación“, admitió Sityodtong. “Los medios de comunicación dan muchas vueltas a las cosas y pierdes el control”.

Chatri también declaró que no siente ningún rencor hacia Francis ni hacia la PFL y que les desea lo mejor en el futuro.