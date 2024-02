El error de Khamzat Chimaev, según Chael Sonnen

Chael Sonnen ha opinado sobre la relativa inactividad de Khamzat Chimaev en los últimos años. «Borz» luchó una sola vez el año pasado, al vencer por decisión unánime al ex campeón de peso welter de la UFC Kamaru Usman en el UFC 294.

Desde entonces, Chimaev ha afirmado que se le prometió una oportunidad para luchar por el título de peso medio. Desde entonces, Chimaev ha afirmado que se le prometió una oportunidad por el título de peso medio. Sin embargo, en el posterior combate por el oro de las 185 libras no participó, y en su lugar Dricus Du Plessis se impuso a Sean Strickland por decisión dividida.

Ahora, parece que «Stillknocks» hará su primera defensa contra Israel Adesanya, dejando a Chimaev fuera por ahora.

► Chael Sonnen: «Te equivocas, Chimaev

Durante un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, Chael Sonnen abordó el rumor en curso de que Chimaev no puede entrar en los Estados Unidos.

El consenso general es que, si esto es cierto, es probable que se deba a la conexión de Chimaev con el Jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov.

«Existe el rumor de que Chimaev no puede llegar a Estados Unidos», afirmó Sonnen. «Hay un rumor sobre Chimaev de que no puede llegar a ningún lugar en el que hayamos instalado el octágono, aparte de Fight Island. Si ese rumor no es cierto, tiene que dejarlo claro… Así que primer paso: Tiene que aclararlo».

Sonnen se ofreció a ayudar a Chimaev a conseguir su combate por el título siempre y cuando sea honesto públicamente sobre su situación actual.

«Por cierto, si la respuesta es, ‘Sí, eso es cierto’, lo que sería una razón por la que Chimaev estaba tratando de guardárselo para sí mismo, vería entre estas dos opciones, que ha estado entre la espada y la pared, por lo que está pensando, ‘Hey, es mejor que no lo confirme, aunque mucha gente lo sepa. Una vez que lo confirme, me perjudica’. Se equivoca, Chimaev,

«Yo personalmente saldré y te ayudaré. Yo personalmente -si tengo esa información- pondré en marcha un plan para que ese título de peso medio se dispute en la misma arena en la que se disputó el contendiente número uno por ese título.»

Como segundo paso, Sonnen sugirió que Chimaev necesita «hablar más alto» y participar en más entrevistas y apariciones públicas.