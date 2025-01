Como es tradición, el año luchístico arranca con Wrestle Kingdom, evento magno de la mejor promotora de la industria, NJPW. Pero en este 2025, dicha cita tuvo una suerte de segunda noche en forma de show conjunto con AEW, Wrestle Dynasty, también desde el Tokyo Dome.

Sin embargo, la respuesta hacia ambas citas ha sido tibia. No especialmente por la calidad en sí de las mismas, sino por el seguimiento que tuvieron, sobre todo en lo relativo a taquilla: 24.107 boletos vendidos para Wrestle Kingdom 19 y 16.300 para Wrestle Dynasty. Y esta percepción se ve reforzada tras ciertas declaraciones de Takaaki Kidani, CEO de Bushiroad, bajo entrevista con Tokyo Sports.

Kidani considera «decepcionantes» las cifras de asistencia que cosechó el Tokyo Dome, y las achaca al momento de transición en el que se encuentra New Japan y al creciente interés por otros deportes tradicionales como el baloncesto y el voleibol. Pero Kidani también hace autocrítica, considerando que Wrestle Dynasty careció de un aura de gran show conjunto al estilo de Forbidden Door. No obstante, Kidani espera que el próximo año Wrestle Kingdom 20 consiga congregar a 40 mil personas gracias al empuje de una nueva generación más establecida, cuyo trabajo, estima, comienza ya a dar sus frutos.

Y esas comentadas palabras de Takaaki Kidani sirven de sostén al que muchos se acogen en los últimos días para justificar un erróneo señalamiento a AEW.

I think it’s time for New Japan to sever ties with AEW. That relationship has been completely one sided and has done more harm than good to Japan.