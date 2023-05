El equilibrio de Kurt Angle con la comedia en WWE

Kurt Angle tuvo épocas de mucha comedia en la WWE mientras se mantenía como un luchador serio a ojos de los fanáticos. ¿Cómo lo hacía posible? Porque a lo largo de la historia hemos visto a muchos luchadores cuyo personaje cómico no le permitía mostrar verdaderamente sus capacidades en el encordado, como Santino Marella, quien nunca fue visto en la compañía como un gran luchador porque todo se basaba en las bromas. Pero nunca fue el caso del medallista de oro olímpico, que estuvo hablando de ello en Stories With Brisco And Bradshaw.

> La comedia de Kurt Angle en WWE

“Pensé que solo lucharía, pero Vince quería que hiciera todas estas cosas divertidas. Realmente no me lastraba como luchador, creo que por mi experiencia. Al igual que tú, Bradshaw, fuiste un jugador de fútbol profesional, saben que eres un rudo. También sé que has estado en muchas peleas en tu vida [risas], así que también eres rudo en ese sentido. Pero los fanáticos [sabían] que podía hacer ese tipo de cosas porque todavía era un rudo en la vida real. Así que pude explotarme un poco y divertirme.

“Lo hicieron. Se dieron cuenta de como: ‘Oye, este rudo es bastante divertido, bastante entretenido’. Me divertí mucho luchando en ese entonces, no podía esperar para trabajar.. Era como un niño en una tienda de dulces, no podía esperar a ver qué iba a hacer a continuación. Los escritores, Brian Gewirtz y todos los escritores, escribieron un gran material para mí y fue realmente genial. Estaba muy emocionado, pero una vez que me lesioné y me enganché a los analgésicos, fue cuando la diversión comenzó a terminar”.

