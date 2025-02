España ya merecía un regreso de WWE a su territorio, tras más de un lustro de espera y el creciente protagonismo del mercado europeo en el calendario de eventos que presenta la compañía. Y tal demora concluirá el próximo 14 de marzo.

Sin embargo, la verdadera enjundia de este retorno es su forma. WWE no recalará en la Olimpic Arena de Badalona para un house show, sino para un episodio televisivo de SmackDown, con toda la repercusión que ello puede tener de cara a que el mundo conozca cómo se las gasta el público español. Y seguramente, este querrá estar a la altura del francés o el germano.

Internacionalmente, para ciertos países de habla hispana, SmackDown se emite vía Netflix. No obstante, dada la diferencia horaria y la aparente prioridad televisiva, contemplábamos que Netflix emitiera esta edición española de la marca azul en diferido, coincidiendo con la emisión en USA Network a las 8 pm ET. Pero ahora, la plataforma confirma que podrá verse en riguroso directo.

SmackDown 3/14 from Barcelona, Spain is listed to air on 19:00 CET (1 PM EST/6 PM GMT) on Netflix internationally.



When all start dates of the European tour shows are fully known, we will have a full list of start times of the applicable episodes. pic.twitter.com/BraiHuG7nC