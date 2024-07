El episodio 250 de AEW Dynamite será otro PPV en TBS

No luce tan redondo como el número 200 o el 300, pero siempre hay una buena excusa para ofrecer un episodio televisivo más notorio de lo habitual. Y AEW lo hará a tenor de la entrega 250 de Dynamite el próximo miércoles.

Seguramente, no tengo pruebas pero tampoco dudas, Tony Khan lea SUPERLUCHAS. Porque desde mi artículo en el que expuse cómo el producto televisivo de AEW ha perdido relevancia, Dynamite encadena varias semanas donde vuelve a ser esa parada imperdible para cualquier seguidor de la casa Élite que se precie. De mantener esta dinámica, el camino hacia All In permitirá un nuevo «sold out» en Wembley.

Hablando de Wembley, ya sabemos de la defensa allí de Swerve Strickland ante Bryan Danielson, pero antes, el Campeón Mundial AEW enfrentará a The Elite en Blood & Guts (donde se reencontrará con «Hangman» Page), y antes, irá contra Kazuchika Okada en dicho capítulo 250.

Por su parte, y sin dejar Wembley de lado, MJF retó a Will Ospreay a poner sobre la mesa el Campeonato Internacional dentro de cinco días, y «The Aerial Assassin» aceptó. He aquí otro choque de categoría PPV en televisión que quizás tenga consecuencias de cara a All In.

Mientras, Mercedes Moné anunció un reto abierto por su Campeonato TBS para el mismo capítulo, con la condición de que cualquier luchadora puede responder… excepto Britt Baker. Y no desaparece la sombra de Wembley, pues es muy posible que el duelo Moné vs. Baker se dé allí.

► Cartel de AEW Dynamite 250

La Simmons Bank Arena de Little Rock (Arkansas, EEUU) acogerá esta señalada edición de AEW Dynamite, cuyo menú luchístico provisional presenta la siguiente estampa.

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Will Ospreay (c) vs. MJF

Swerve Strickland vs. Kazuchika Okada

CAMPEONATO TBS, RETO ABIERTO: Mercedes Moné (c) vs. ?

