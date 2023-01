El emotivo regalo de B-FAB a su compañera Natalya

B-FAB está entrando poco a poco en SmackDown, como Hit Row. No pudieron disfrutar demasiado de su anterior etapa en la marca azul debido a su repentino despido de la WWE pero ahora que pueden mirar con relativa seguridad hacia el futuro pueden enfocarse en convertirse en un trío importante en la compañía. De momento, son un rostro habitual de la televisión, lo cual no es poco. Aunque al mismo tiempo Top Dolla y Ashante «Thee» Adonis están brillando más como equipo de lo que lo está haciendo su compañera como luchadora.

Mientras esperamos a ver cómo les sigue yendo en su aventura, nos detenemos un momento con B-FAB para descubrir el emotivo regalo que le hizo recientemente a Natalya. La hija de Jim «The Anvil» Neidhart lo da a conocer en redes sociales. Justamente, tiene relación con su padre, fallecido debido a un accidente doméstico a la edad de 63 años el 13 de agosto de 2018. La verdad es que es una maravilla de regalo que, como leemos a continuación, Nattie agradece un montón.

«Después de nuestra práctica de hoy, B-FAB me dio este regalo, que es realmente una de las mejores cosas que he recibido. Es un dibujo de mi papá y yo, de un artista increíble, Miroslav Sunjkic. Es el original, todo hecho a mano con lápiz. Esta es una de mis fotos favoritas de mi papá y yo juntos. No puedo esperar para enmarcarlo y guardarlo para siempre. Gracias, Bri».

Such a special piece of art, drawn by hand with pencil. Thank you for this gift @TheVibeBri. It’s really priceless and so special to me. pic.twitter.com/XbHOtxtIYe

