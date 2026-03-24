El emotivo gesto de John Cena con un fan con cáncer

El nombre de John Cena volvió a acaparar la atención mundial, pero esta vez no por su carrera en WWE o en Hollywood, sino por un gesto que tocó millones de corazones. Durante su participación en MegaCon Orlando 2026.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, un aficionado tomó el micrófono y compartió una historia que dejó en silencio a todo el recinto, y que terminó en una enorme ovación para el recien retirado luchador de WWE.

► John Cena abrazó a un fan con cáncer

El fan reveló que enfrenta cáncer en etapa 4, además de haber pasado por una fusión espinal y recibir el diagnóstico de un tumor cerebral. Con voz entrecortada, explicó que debía someterse a otra cirugía en los próximos días.

“Estoy luchando contra el cáncer en etapa 4. Tuve una fusión espinal, un tumor cerebral… y tú fuiste el que me hizo luchar. Solo quería saber si podía abrazarte”.

Sin dudarlo, Cena respondió con un “absolutamente”, bajó del escenario y lo abrazó de forma prolongada, desatando una ovación inmediata entre los asistentes.

Cabe recordar que el lema de John Cena es «no rendirse nunca», frase que ha motivado a muchas personas y que han manifestado su admiración por John Cena.

«TÚ FUISTE EL QUE ME HIZO LUCHAR». ❤️‍🩹 🥹 El conmovedor gesto de John Cena con un aficionado. (vía megaconorlando) pic.twitter.com/q2pu75aqUS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 22, 2026

► Un gesto que se volvió viral en redes sociales

El momento fue compartido por la cuenta oficial de MegaCon Orlando y rápidamente acumuló millones de reproducciones. En el video se observa cómo Cena no solo escucha con atención, sino que responde con una cercanía y empatía.

La escena provocó reacciones en todo el mundo, con miles de usuarios enviando mensajes de apoyo al fan y destacando la actitud del ex campeón mundial.

No es la primera vez que Cena protagoniza este tipo de acciones. Su historial con la fundación Make-A-Wish lo ha convertido en una de las figuras más comprometidas con causas sociales dentro del entretenimiento.

► El lado humano de John Cena fuera del ring

Este gesto adquiere un significado especial al considerar que el propio Cena ha enfrentado problemas de salud relacionados con el cáncer en el pasado, lo que ha fortalecido su empatía hacia personas que atraviesan situaciones similares.

El aficionado abandonó el recinto visiblemente emocionado, mientras que en redes sociales continúan los mensajes de apoyo de cara a su próxima operación.

En una industria dominada por reflectores y espectáculo, momentos como este refuerzan la imagen de John Cena como algo más que una superestrella: alguien que entiende el impacto real que puede tener con un simple gesto.