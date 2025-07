El emotivo adiós de Nick Hogan a su padre

La leyenda de la lucha libre Hulk Hogan falleció el 24 de de julio y el mundo entero ha estado compartiendo todo tipo de mensajes. En esta ocasión nos hacemos eco de la despedida que le dedica su hijo, Nick Hogan.

“Gracias a todos los que se han acercado a mí y me han reconfortado en los últimos días. Realmente significa mucho. Lo siento por todos aquellos a quienes aún no he respondido. Todo esto ha sido abrumador y extremadamente difícil. Escuchar tantas palabras amables e historias sobre la vida de mi padre, sus interacciones y experiencias con todos ha sido increíble y reconfortante.

Mi papá fue la persona más increíble que he conocido y siempre será mi héroe. Fue el padre más amable, amoroso y asombroso que cualquiera podría desear. Me siento muy bendecido de haber tenido al mejor papá del mundo. No solo fue el mejor padre, también fue mi mentor y mi mejor amigo. Siempre ha sido mi mejor amigo y lo amo y lo extraño más de lo que jamás podría explicar. Le agradecí por todo lo que hizo por mí, le dije cuánto lo amaba y lo abracé cada vez que tuve la oportunidad. Pasé mucho tiempo con él en los últimos años después de mudarme de regreso a Florida para estar más cerca, y estoy muy agradecido por esos recuerdos. Son los mejores momentos de mi vida.

Daría cualquier cosa por tenerlo de vuelta, pero ahora sé que siempre estará cuidándome. Siempre recordaré las lecciones y consejos que me dio y seguiré adelante de una manera que sé que lo haría sentir orgulloso. Gracias por ser el mejor papá del mundo y gracias por ser mi mejor amigo. Te amo muchísimo, Big Dog, y te extrañaré por siempre.”