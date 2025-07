La carrera de Dustin Poirier está llegando a su fin. Poirier (30-9 MMA, 22-8 UFC) se preparará para subir al octágono por última vez este sábado por la noche, cuando se enfrente a Max Holloway (26-8 MMA, 22-8 UFC) en el evento principal del UFC 318 en su estado natal, Luisiana.

Aunque «The Diamond» se retirará con un legado como uno de los peleadores más respetados y admirados en la historia de las MMA, el ex peso welter de la UFC Matt Brown cree que el hecho de que Poirier no haya conseguido la victoria en tres peleas por el título mundial lo mantendrá fuera de la conversación cuando se hable de los grandes de todos los tiempos.

«Desgraciadamente, no ganó un título (indiscutible)», dijo Brown esta semana en su podcast The Fighter vs. The Writer. «Cuando no ganas un título, simplemente no puedes estar en la conversación sobre los mejores de todos los tiempos… Él está en lo más alto de esas conversaciones porque sacó el máximo partido a lo que tenía. Si hubiera tenido un poco más de capacidad atlética, un poco más de suerte de su lado, algo más, habría sido campeón al 100 %. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Hay demasiados peleadores y algunos quedan fuera».

Poirier ya ha derrotado a Holloway dos veces en el pasado. La segunda de esas victorias le valió el título interino de peso ligero de la UFC en 2019, pero fue sometido por Khabib Nurmagomedov en la pelea de unificación del título que siguió.

Dos años más tarde, corrió la misma suerte cuando se enfrentó a Charles Oliveira por el campeonato de peso ligero, y de nuevo en el UFC 304 del año pasado, donde cayó ante un estrangulamiento D’arce de Islam Makhachev.

Aunque no ha estado a la altura en sus momentos más importantes, Matt Brown sigue creyendo que Poirier debe estar orgulloso de todo lo que ha logrado dentro del octágono.

«Me encantaría verlo allí arriba, pero todos tenemos nuestros propios caminos», dijo Brown. «Hay miles y miles de peleadores ahí fuera, y no todos pueden ser los número uno. Muchos de ellos son muy buena gente, pero no todos pueden ser los número uno. Desgraciadamente, eso es lo que frena a Dustin.

No es para menospreciarlo, es solo la verdad objetiva. Quiero decir que sé que la forma en que lo recordaré no es necesariamente como uno de los mejores, sin duda es genial. No es uno de los mejores. En términos de guerreros y mentalidad guerrera, creo que es absolutamente uno de los mejores de todos los tiempos en eso. Probablemente esté entre los cinco mejores cuando se habla de tipos dispuestos a pelear contra cualquier cosa y seguir volviendo. Creo que eso es por lo que se me conoce, y en ese sentido lo pongo por encima de mí. Creo que es uno de los cinco mejores, tal vez en la historia de los guerreros».

«Es un guerrero», dijo Brown. «No recuerdo que haya tenido muchas peleas en las que simplemente dominara. Siempre era una guerra de derribos y arrastres, y él simplemente peleaba mejor que el otro. No lo considero uno de los cinco mejores en cuanto a habilidad o capacidad atlética, ya que, por desgracia, todos nacemos con lo que nacemos, pero en términos de trabajo duro, tenacidad, agallas, morder el protector bucal, seguir adelante y pelear hasta la muerte, creo que Dustin Poirier está entre los tres mejores».

Brown compitió 30 veces en la UFC entre 2008 y 2024, mientras que Poirier, que debutó en la promoción en 2011, hará su 32.ª y última aparición en el octágono este sábado. «The Immortal» cree que el nativo de Lafayette, Luisiana, pertenece sin duda a la lista de los mejores peleadores que nunca han ganado un título de la UFC.

«Creo que sin duda está en lo más alto de esa lista», dijo Brown. «Yo me incluyo en esa lista, me gusta presumir, pero Dustin está por encima de mí en eso. Estoy de acuerdo. Tendríamos que pensarlo. Anotar algunos nombres y comparar currículos, pero sin duda tiene que estar en lo más alto de la lista.

«También lo pondría en lo más alto de la lista de los mejores guerreros de la UFC. Todo el asunto del cinturón «BMF», que es lo más estúpido que he visto nunca, pero si hay alguien que se lo merece, ese es Dustin Poirier. Los tipos más duros, los más aguerridos, los que más trabajan… Dustin Poirier está entre los tres primeros en muchas de estas conversaciones».