«El Elegido», Tyron Woodley, cambia de apodo

Después de darse a conocer como «El Elegido», Tyron Woodley tiene un nuevo apodo que estrenar. Aunque las últimas etapas de su carrera no han sido muy agraciadas, Woodley fue en su momento uno de los luchadores más temidos del mundo.

Después de demoler a Robbie Lawler para hacerse con la corona del peso wélter de la UFC, de defenderla cuatro veces y de obtener bonificaciones tras los combates en algunas salidas y de ser reprendido por sus actuaciones en otras.

Durante todo su tiempo en la UFC, Tyron Woodley recibió el apodo de «El Elegido», representando el hecho de que se sentía destinado a ser un campeón. Sin embargo, ahora parece que va a hacer un cambio, después de casi 30 combates profesionales entre MMA y boxeo.

En declaraciones a MMAJunkie, Woodley explicó que ha estrenado un nuevo apodo para él, llegando incluso a cambiar su reflejo de su nuevo apodo: «The Realest». Explicó que la razón por la que quería hacer este cambio se debe al hecho de que siempre ha sido alguien que habla de los problemas y mantiene las cosas reales, incluso cuando algunos le dan la espalda por ello.

«No se trata de estar bien rodeado y ser un gran luchador, se trata de lo que quieres decir, y lo que imprimes en él, y lo que has dejado atrás. Por ejemplo, cambié mi nombre de ‘El Elegido’ a ‘El Más Real’, porque nunca puedes decir que me doblé. Nunca podrás decir que me doblé. Nunca se puede decir que seguí la corriente cuando sabía que no era correcto seguir la corriente. Siempre me deslizaba por lo que creía», dijo Woodley. «Simplemente fui original, y me sentí como el más real en el deporte».

Se trata de una elección interesante para Tyron Woodley, cambiar su apodo por el de «The Realest», y su razonamiento es ciertamente comprensible. Después de todo, hemos visto razones mucho menos significativas detrás de los cambios de apodo en el pasado.