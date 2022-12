Diamond Dallas Page participó en el evento Ric Flair’s Last Match durante el combate Josh Alexander vs. Jacob Fatu que quedó sin resultado cuando Matt Cardona y Brian Myers los atacaron a ambos. Luego los mejores amigos se ensañaron con el Campeón Mundial Impact. Entonces apareció DDP para detenerlos, aplicándole un Diamond Cutter a Cardona por el camino antes de sacarlo fuera del encordado. Ahí quedó todo para el miembro del Salón de la Fama de WWE. Hoy lo recordamos para descubrir que Randy Orton le envió un divertido mensaje.

► Randy Orton, DDP y el Ric Flair’s Last Match

El también instructor de yoga lo da a conocer en una reciente entrevista con Comic Book Movie:

“Él dijo: ‘Escuché que dijiste algunas cosas sobre mí. Muchas gracias por los elogios’. Randy dijo: ‘Vi el Diamond Cutter en el Ric Flair’s Last Match. Inmediatamente busqué en Google tu edad y pensé, bravo. Todavía puede verse tmuy bien cuando lo haces, ser capaz de hacer lo que haces y aú así estar saludable. Eso es lo más importante, cuando todo está dicho y hecho’. Luego dijo: ‘El dinero es el número uno’ y, sinceramente, me eché a reír porque sí, el dinero, ¿dónde terminamos?”.

Continuando con Orton, recordemos que actualmente se está recuperando de una cirugía de espalda. Hace unas semanas confirmamos que fue el 14 de noviembre y todavía no hemos tenido más novedades sobre su rehabilitación. Dave Meltzer también apuntaba: «Ya sabes, las lesiones de espalda y las cirugías de espalda son raras, porque a menudo escuchas a la gente decir que no ayuda. A veces lo hace, pero a menudo escuchas que no ayuda, y espero que sea lo mejor para él. Randy, ya sabes, siempre predica el trabajo seguro, y trabaja con un estilo más seguro que la mayoría, pero la clave es que en este negocio nada es seguro».