Un panel de South by Southwest (SXSW) 2025 destacará la relación entre la moda y la lucha libre profesional. Presentado por Candace Cordelia Smith de Pro Wrestling Illustrated, contará con la participación del diseñador de vestuario de la WWE y campeón inaugural de UpUpDownDown, Sarath «Mikaze» Ton, la fabricante de equipamiento de lucha libre profesional Yolanda Jernigan y King Troi, el diseñador personal de Seth Rollins y Becky Lynch.

Embed from Getty Images

► La Moda Toma el Escenario en SXSW: Panel Explora el Diseño de Vestuario y Estilismo en la Lucha Libre Profesional

Una Discusión Dinámica sobre la Intersección de la Moda, el Performance y la Narrativa en el Mundo de la Lucha Libre

Austin, TX – 19 de febrero de 2025 – Este año en SXSW, la moda y la lucha libre chocan en un electrizante panel, «Moda y Diseño/Estilismo de Vestuario en la Lucha Libre Profesional», presentado por Candace Cordelia Smith, una experta de la industria, columnista de Pro Wrestling Illustrated y presentadora con amplia experiencia en entretenimiento y deportes. Llevándose a cabo en el Austin Convention Center el 9 de marzo a las 4:00 pm CST, esta discusión imperdible explorará el papel en constante evolución de la moda y el diseño de vestuario en la lucha libre profesional, un elemento a menudo pasado por alto pero fundamental en la narrativa y la imagen de marca dentro de la industria.

Desde las túnicas ornamentadas de Gorgeous George hasta la estética punk de los luchadores indie modernos, las elecciones de vestuario en la lucha libre profesional han sido durante mucho tiempo una herramienta crucial para dar forma a la identidad de los personajes, mejorar las historias y atraer al público en todo el mundo. Este panel analizará el arte detrás de la moda en la lucha libre, junto con las mentes creativas responsables de los looks de las principales estrellas actuales, tanto dentro como fuera del ring.

Los panelistas incluyen al estilista de moda con sede en Los Ángeles King Troi, el diseñador de vestuario y creador de indumentaria Sarath Ton, y la diseñadora de moda y lucha libre Yolanda The Designer. Estos expertos de la industria, cuyo trabajo colectivo abarca WWE, All Elite Wrestling, TNA y otras promociones de lucha libre tanto grandes como independientes, además de su experiencia en televisión, cine, música y moda, compartirán sus trayectorias profesionales, perspectivas sobre la construcción de vestuarios y el estilismo en la lucha libre, el futuro de la moda en el deporte y mucho más.

“A lo largo de los años, he sido testigo de un creciente interés no solo en la lucha libre profesional, sino también en los estilos llamativos que lucen los luchadores dentro y fuera del ring”, dice Candace Cordelia. “Mi panel en SXSW destacará a tres figuras clave de la industria — King Troi, Sarath Ton y Yolanda The Designer — cuyo trabajo continuo en la lucha libre, el entretenimiento y la moda sigue dando vida a la identidad visual de muchos atletas célebres, mientras exploramos también el impacto cultural más amplio de la moda, el diseño y el estilo en la lucha libre y más allá”.

Ya seas fanático de la lucha libre, un entusiasta de la moda o alguien intrigado por la intersección entre el deporte y el estilo, este panel promete una conversación atractiva y perspicaz sobre uno de los elementos más visualmente impactantes de la lucha libre.

Para más información o para confirmar asistencia, visita https://schedule.sxsw.com/2025/events/PP149508

Embed from Getty Images