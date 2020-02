En el evento estelar de AEW Dynamite de anoche, Cody derrotó a Wardlow en la primera lucha dentro de una jaula de acero en AEW. Luego de que Cody buscara liquidar a su oponente con Cross Rhodes, del cual terminó salvándose, este se subió a la parte superior de la jaula y golpeó a Wardlow con un moonsault, al puro estilo de Kurt Angle, que tuvo como consecuencia la cuenta de tres definitiva.

Con esta victoria, Cody ha cumplido con una nueva estipulación impuesta por MJF para poder enfrentarlo en AEW Revolution el 29 de febrero próximo.

► El discurso de Cody luego de AEW Dynamite

Después de que el programa salió del aire, Cody se dirigió a la multitud que estuvo presente, diciendo que el programa de este miércoles fue «el mejor episodio de Dynamite hasta ahora». Luego agradeció al lugar donde se desarrolló el evento y al personal de AEW, quienes trabajaron duro para que los fanáticos pudieran disfrutar del espectáculo.

Cody recordó haberse hecho fanático de la lucha libre a la edad de ocho años cuando fue a ver a su padre luchar en Atlanta, a 200 metros del State Farm Arena. Cody se emocionó cuando habló de su padre, la multitud comenzó a cantar «Dusty». Manifestó que en aquel momento quería ser tan famoso como su padre.

«No sabía que quería ser un luchador, pero pensaba internamente ‘Quiero ser famoso, como él’. Cuando comencé a luchar a los 15 años, cuando debuté en 2007, ustedes me trataron duro. Y no puedo decirles cuánto aprecio que hayas sido duro conmigo, ¡me hizo volver semana tras semana! Alguien me preguntó antes si iba a saltar de esa jaula. ¿En mi ciudad? ¡Apuesta tu trasero, estoy saltando de esa jaula!«

Cody luego garantizó a los fanáticos que AEW estará de regreso en Atlanta. Aquí el video: