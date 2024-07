Anteriormente recogíamos uno de los recuerdos que Donovan Dijak guarda de su trabajo en el programa secundario WWE Main Event –«Estaba súper feliz por eso a nivel personal. Profesionalmente, estab en un lugar oscuro porque estoy desesperado intentando todo»– y ahora continuamos tirando del mismo hilo, y de su entrevista con Fightful, para descubrir la vez que le reprendieron después de su combate con Mustafa Ali debido a que estuvieron intercambiando Canadian Destroyers.

► Dijak vs. Mustafa Ali en Main Event

«Simplemente lo hicimos. Ambos estábamos muy alterados. Me gritaron numerosas personas en el backstage por eso. Tanto productores como talentos. ‘¿Qué diablos estás haciendo? Estás matando a la multitud. Bla, bla, bla.’ Solo estábamos tratando de sacudir las cosas. Eso era todo. No estaba pasando nada. Todavía estamos en Main Event. Sigo siendo T-BAR.

«‘Todo lo que tienes que hacer es chasquear los dedos y soy Dominik Dijakovic de nuevo.’ Lo hicieron con LA Knight. Por favor, háganlo conmigo. Presenté mi propuesta. Recibí una llamada de Bruce. Pensé que me iban a despedir. No me estaban despidiendo. Me estaba diciendo que me iban a mover a NXT por seis meses. ‘Oh mierda, eso es genial’. Por otro lado, sé que casi cada vez que envían a alguien del roster principal a NXT, terminan siendo despedidos. Es el historial. Al menos era algo y podía luchar hasta el final. Tengo toda esta propuesta lista de lo de Vince.

«En el segundo en que colgué con Bruce, recibí una llamada de un número desconocido bloqueado. ‘¿Quién es?’ ‘Dominik Dijakovic.’ ‘Uhh, ¿quién es?’ ‘Oh mierda, Shawn Michaels’. Está hablando conmigo y piensa que vivo en Orlando. ‘¿Quieres venir a la grabación de televisión esta noche?’ ‘Necesito un vuelo.’ ‘¿No vives en Orlando?’ ‘No, vivo en New Hampshire.’ ‘No sabía que podíamos usar personas en New Hampshire. Supongo que ahora podemos’. Fui la primera persona que volaron a NXT. Programé una reunión con él, Johnny Russo y Matt Bloom. Tengo la propuesta lista. El nombre, el personaje, mi visión, mi vestuario. Lo tengo todo planeado. Se lo presenté y pueden ver que lo he presentado un millón de veces antes. Ellos dicen, ‘Solo para que sepas, queremos que estés involucrado y queremos escuchar lo que tienes que decir.’ La gente me ha dicho eso antes. Les presenté la propuesta.

«Lo que vieron en televisión fue exactamente lo que vieron en televisión. Lo clavaron. Hicieron exactamente lo que era mi visión. Les encantó. Fue una colaboración mutuamente beneficiosa. No podría estar más agradecido por lo que todas las personas involucradas en ese proceso hicieron por mí. Dicho esto, no creo que nadie supiera el plan real o lo que sucedería o lo que saldría de eso. Todos estábamos en la misma página de, ‘Vamos a hacerlo genial y te llevaremos de vuelta al roster principal y esto será un personaje que puede traducirse al roster principal y tendrás una oportunidad’. Hasta hace un mes y medio, todo iba según el plan. Luego, se fue por un precipicio.»