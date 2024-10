El día que Vince McMahon gritó a Shelton Benjamin

Los gritos de Vince McMahon son leyenda de la WWE. Ya fueran despidiendo a una Superestrlella: «You’re fired!». O corrigiendo a los comentaristas a través de los auriculares. Por no hablar de las incontables veces que habrá gritado a algún empleado fuera de cámaras. Precisamente de una de esas situaciones nos ocupamos ahora, la cual sale a la luz gracias a Shelton Benjamin, hoy luchador de AEW. Él mismo fue quien recibió los alaridos del ex mandamás, según revela en Gabby AF, después de un combate con Daniel Puder, ex peleador de MMA que llamó la atención en Tough Enough así como posteriormente poniendo a Kurt Angle en una llave kimura.

That time Daniel Puder, a trained MMA fighter and Tough Enough contestant, had a shoot match with Kurt Angle, almost breaking his arm with a Kimura Lock. pic.twitter.com/BgCobnTwYo — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) October 23, 2023

► Vince McMahon gritó a Shelton Benjamin

«Los fans de la lucha libre conocen a Daniel Puder. Él logró la famosa llave de brazo en Kurt. Lo tenía en esa llave y tuvieron que cubrirlo rápidamente. Poco después de eso, Charlie Haas y yo estábamos jugando un poco en el ring. Esto era algo que solía hacer todo el tiempo. En un momento, Daniel Puder se metió al ring, esto fue después de la situación con Kurt. Lo que pasó entre Charlie y yo fue que Charlie fingió que me derribó. Para los que saben de lucha amateur, saben que fue neutral. Los que no saben, pudo haber parecido que él me derribó. Las personas que saben, entienden. Charlie hace esta toma falsa y se sale del ring. Se sale y se niega a volver a entrar. Yo estoy furioso, ‘Vuelve aquí, Charlie’. Estoy enojado. Charlie sabe, y yo sé, que no fue una derribada, pero los demás piensan que sí lo fue. En el negocio de la lucha libre profesional, la percepción es la realidad. ‘Mejor regresa aquí, Charlie’. Pero él no vuelve a entrar.

«Puder entra. Cuando entra, mi primer pensamiento fue que mucha gente estaba intimidada por Puder porque casi hizo que Kurt se rindiera. Yo acababa de salir del Team Angle y pensé, ‘De todos modos, quiero ver qué puedes hacer’. Él entra, y yo empiezo a dominarlo completamente. Boom, boom, boom. En un momento, lo arrojé tan fuerte que, cuando golpeó la lona, sonó como una explosión. Vince se dio la vuelta y dijo: ‘Eso es suficiente de esas cosas reales. Aprendan a trabajar, maldición’. Esa fue la única vez que nos gritó. No sé cuáles eran los planes con Puder, solo sé que por la situación con Kurt, su reputación se había inflado, y yo prácticamente reventé ese globo. Cuando digo que lo estaba dominando, quiero decir que no tenía ninguna oportunidad contra mí. Estábamos haciendo lucha real. Ninguna. Lo tenía completamente anulado».

