El día que The Rock casi abandona la lucha libre

Si no creemos en el destino o en que nuestro futuro está escrito, nos podemos preguntar qué hubiera sido de una persona triunfadora de no haber continuado buscando el éxito hasta encontrarlo, o al contrario, si lo habría hecho de no haberse rendido. Por ejemplo, The Rock, que hace unas cuantas horas estaba de regreso en WWE SmackDown para pedirle su alma a Cody Rhodes, el actual Campeón Indiscutible, y adelantarle de que se verán en Elimination Chamber el 1 de marzo.

► Casi abandona

«The Final Boss» nunca se rindió, ni en la lucha libre, ni en el cine, ni como empresario… Pero, hablando de las doce cuerdas, casi lo hace. ¿Cuándo? Lo contó justo después del programa azul:

“Llegué a WrestleMania 13 en Chicago, en el Horizon en ese entonces. Estaba completamente vendido y yo era el Campeón Intercontinental. Y toda esa arena me abucheó, coreaban ‘Rocky apesta’. Y fue muy difícil. Solo era un chico, pero además, en la jerga de la lucha libre, yo era lo que se conoce como un ‘babyface’, es decir, un tipo bueno. Se supone que no te deben abuchear.

Ese lugar me abucheó como nunca esa noche. Tanto que recuerdo estar en la lona y el tipo con el que estaba luchando se llamaba The Sultan. En realidad, es un familiar mío. Es mi primo Rikishi. Recuerdo que me tenía atrapado en una llave y me dijo: ‘No te preocupes. No los escuches, todo está bien’. Mientras tanto, había 15,000 personas coreando ‘Rocky apesta’. Era como, maldita sea.

“Ese fue un punto de inflexión muy importante para mí. Eso fue en marzo de 1997. Y si piensas en un año antes, yo acababa de ser despedido de la CFL, la Liga Canadiense de Fútbol Americano. No tenía dinero; tenía siete dólares. Ahora era campeón y se suponía que todo debía ser increíble, pero me estaban abucheando.

Eso fue en WrestleMania. Ese fue mi momento en WrestleMania. Después de esa noche, tuve una reunión con Vince. Me dijo: ‘Las cosas no están funcionando. Te voy a quitar el título’. Una semana después, me lesioné. Me rompí un ligamento en la rodilla. Me dijo que tenía que irme a casa. Me fui a casa el resto del verano y no sabía qué iba a hacer.

Ese verano pensé: ‘Hombre, realmente no tengo dinero. Me están abucheando. Fui a WrestleMania. No sé qué hacer’. En ese momento pensé que tal vez debería considerar una carrera en MMA. En ese entonces, había una compañía llamada Pride en Japón. Estaban ganando mucho dinero y pensé que tal vez debería hacer eso.”