Los miembros del Salón de la Fama de la WWE The Undertaker y The Godfather rememoran un segmento juntos en el que El Enterrador casi se sale de su personaje. Antes debemos recordar o puntualizar para quienes no tuvieran la ocasión de disfrutarlo que El Padrino tenía por costumbre ofrecer las chicas que lo acompañaban, por no utilizar otro término, a sus oponentes, lo cual lo llevó a realizar la propuesta a «The Deadman». Juntos se acuerda de aquel momento en Six Feet Under.

The Godfather telling The Undertaker he like hoes just so he would break character will always be hilarious 😂 pic.twitter.com/rPAjsgFLpQ — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) April 28, 2024

► Undertaker y las chicas del Godfather

Claro, aquí tienes las declaraciones correctamente entre comillas en español:

Undertaker: «Me atrapaste. Me atrapaste.»

Godfather: «Digo que si alguien más le hubiera hecho eso, podrían haber sido despedidos.»

Undertaker: «Sí, bueno, sí.»

Godfather: «Saben que me quiere, así que no me van a despedir. Él no tenía (idea).»

Undertaker: «Hablas de estar nervioso todo el día. Normalmente, si veo mi nombre en la página y estoy trabajando con [Charles, Godfather], digo, ‘Oh, esto va a ser pan comido. Ahora, él es el Godfather. Estoy tratando de pensar cómo voy a manejar mi personaje. Pensé que mi chico estaría bien y se ocuparía de mí. En cambio, esto es lo que me hace.»

Undertaker: «(¿Cómo no te reíste?, le pregunta) Tenía marcas dentro de mi labio de tanto morderlo. Estaba pensando en atropellar cachorros y en todo lo que se me ocurriera para no reírme. Estaba pensando, ‘Este hijo de puta. Este cabrón.'»

Godfather: «Si escuchas muy de cerca. Cuando dije, ‘Sé que te gustan las chicas.’ Paul Bearer dice, ‘Ohhh sí.’ Él no tenía idea de lo que iba a decir. Pude decir por mis ojos que tal vez estaba un poco medicado. Me estaba divirtiendo. Sin embargo, intentaba hacer que se riera.»

Godfather: «(¿Fue algo en lo que pensaste todo el día?) No. Hago las cosas sobre la marcha. No sé cómo sucedió. No fue algo en lo que estuviera pensando todo el día. Creo que se estaba preparando para algo con Kane. Me ponen en muchas situaciones así solo para que aparezca en la televisión y no intenten lastimarte demasiado.»

Undertaker: «(¿Qué pasaba por tu cabeza?) Lo estoy maldiciendo como a un perro en mi cabeza.»

Undertaker: «(¿Qué pasó en el vestuario después?) Entonces es como ahora. ‘¿Por qué tienes que hacerme eso? Nadie habla así al Undertaker. ¿Por qué tienes que mencionar a las chicas al Undertaker?’ Él se ríe como lo está haciendo ahora mismo. Así es exactamente como estaba en el vestuario. Estaba tan orgulloso de sí mismo.»

Godfather: «(¿Dijo algo la oficina al respecto?) A Vince le encantó. Cualquier cosa que estuviera cerca de hacerme reír, él estaba muy metido en el asunto.»