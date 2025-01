El día que se burlaron de Christian Cage en Good Day Sacramento

Hace unos días, Jim Ross señalaba el físico del actual luchador de AEW como la razón por la que Christian Cage no gustaba a Vince McMahon en WWE:

“Me pareció un poco absurdo, porque Christian merecía más tiempo. Podía ayudarnos. Podía trabajar con estos chicos que eran menos talentosos que él y hacer que se vieran bien. Creo que el problema de Vince con Christian era su físico. No es un tipo grande. Siempre está en excelente forma, pero no es un tipo grande. Y Vince tiene estas obsesiones con los tipos grandes, con los equipos grandes, la mayoría de las veces, si miras hacia atrás».

► Christian Cage en Good Day Sacramento

Y por ese mismo motivo se burlaron del entonces Campeón Mundial de Peso Completo cuando vistió como invitado el programa Good Day Sacramento. Como vemos a continuación, una de las dos presentadoras del mismo se rió de su tamaño diciendo: «Si no te importa que lo digamos… pareces algo delgado para ser luchador. Alguien incluso abrió la puerta del elevador para ti». No podemos tomar esto como un ataque sino más bien como una pequeña broma para romper el hielo y conseguir que Christian no estuviera tan nervioso durante la entrevista.

El veterano -actualmente tiene en sus manos un contrato para luchar cuando quiera por el Campeonato Mundial de AEW- fue dos veces campeón del mundo en WWE en 2011. La primera duró únicamente dos días desde que venció a Alberto del Río en Extreme Rules hasta que Randy Orton lo destronó en el episodio posterior de SmackDown. La segunda tuvo una duración de 28 días desde que derrotó a «The Viper» en Money in the Bank hasta que este volvió a destronarlo en SummerSlam.