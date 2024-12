Ángel (Garza), Humberto (Carrillo; hoy, Berto), (Matt) Riddle, (Antonio) Cesaro (hoy, Claudio Castagnoli), (Alexander) Rusev (en la actualidad, Miro), Andrade («Cien» Almas), Elias (Samson), (Luke) Harper, (Erick) Rowan, Apollo (Crews), (Adrian) Neville (su nombre ahora es PAC), Big E (Langston… fueron algunos luchadores que vieron acortados sus nombres en WWE.

► Otro acortamiento

También Mustafa Ali, quien durante una época era simplemente Ali. En su momento esta cuestión dio mucho que hablar pero con el tiempo recuperó su nombre y ahora que está fuera de la compañía es cosa totalmente del pasado. Aún así, el luchador habló de ella recientemente con Chris Van Vliet:

«Cuando haces eventos en vivo, los productores escriben informes. Esto fue durante mi etapa como babyface, creo que estaba trabajando con Shinsuke Nakamura o algo así. Una parte del público estaba coreando ‘Mustafa’ y la otra parte estaba coreando ‘Ali’. Era un cántico raro, y simplemente se apagó. Pasó durante algunas noches, y eso quedó registrado en el informe. Así que quien toma las decisiones, supongo que era Vince en ese momento, simplemente dijo: ‘Llamémoslo Ali’.

Embed from Getty Images

«Así fue como perdí mi nombre. Creo que fue Road Dogg quien llamó y me dijo: ‘Oye, solo quiero confirmar, Mustafa, ¿no es como un nombre familiar? ¿Significa algo para ti?’ Yo le dije, bueno, el nombre significa algo así como el elegido. Significa que es alguien del pueblo, el representante. Así que sí, significa algo para mí, claro, pero no quiero mentirte. ‘Está bien, ahora te vamos a llamar Ali. Esto es lo que pasó, este es el feedback que recibimos. No creo que haya malas intenciones, quieren que ganes, quieren que hagas dinero, ¿sabes? Solo pensamos que es más fácil.’ Yo dije, ‘Bueno, ¿tengo algo que decir al respecto?’ Y él respondió: ‘Bueno, no, no realmente’ [risas]».