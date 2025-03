El día que JBL se peleó contra… ¡un oso!

El miembro del Salón de la Fama de WWE JBL ha tenido oponentes terribles en su carrera luchística –John Cena, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Shawn Michaels…- pero nunca uno tan peligroso como un oso.

► Peleando con un oso

¿Cómo eso fue posible? El veterano lo cuenta en un episodio reciente del pódcast Something To Wrestle:

«Luché contra un oso en la universidad. Había salido con mis compañeros de cuarto… Tomé unas copas, volví y me pilló el director atlético, que me odiaba. No te puedo explicar cuánto me despreciaba ese hombre… Me atrapó y estaba en problemas». Su universidad lo castigó con dureza. El veterano, entonces joven, antes de entrar a la lucha libre profesional, tuvo que hacer intensos entrenamientos de football y demostrar dureza ante los jugadores de primer año.

Sin pensarlo mucho, dijo que podía luchar contra un oso. Algunos estudiantes lo tomaron en serio y lo inscribieron para enfrentarse a un oso en un bar del otro lado de la ciudad. «Gracias a Dios no era temporada de apareamiento de osos pardos», bromea. También menciona que el hecho de que el oso no tuviera dientes delanteros probablemente le salvó la vida. «Tengo una cicatriz en la mano… El oso me mordió. La sangre caía. Fue un desastre. Ese oso me destrozó. Era como un documental de National Geographic… El oso luchaba con la misma intensidad que yo. Me pagarían $1500 si lograba ponerlo de espaldas, y para un estudiante universitario eso es como 4 mil millones de dólares.»

JBL se dio cuenta de que el oso estaba reflejando su energía, así que intentó calmarse y moverse más lentamente, lo que facilitó un poco el enfrentamiento. «Ahora era como un baile… Lo agarré, lo lancé y logré ponerlo de lado, pero no logré voltearlo completamente». Esto enfureció al oso. «Ese oso explotó… Me lanzó por toda la pista de baile… Me estaba moliendo a golpes y me arrojó debajo de una mesa… Parecía una escena de un zoológico o de ‘Cuando los animales atacan’. Ese maldito oso me destrozó por completo».