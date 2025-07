► El día que casi arrestan a Tiffany Stratton

Las Superestrellas WWE y los aeropuertos han visto todo tipo de historias. Desde la vez que JBL se peleó con Steve Blackman hasta el incidente que protagonizó Matt Riddle y que condujo a su salida de la compañía, pasando por la llamada entre vuelos de Triple H a Ricky Starks para unirse a la misma.

En esta ocasión, nos hacemos eco de una anécdota de Tiffany Stratton, la cual cuenta ella misma durante una reciente emisión de WWE Alemania en Instagram Live:

“Creo que estaba en el Reino Unido. Creo que fue en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Así que, espero que esto no me meta en problemas ni nada, pero llevaba gas pimienta (Mace) conmigo y… El Mace se considera un arma de fuego en el Reino Unido. Y no sé cómo, pero alguien me dijo que ni siquiera puedes viajar con Mace en Estados Unidos, pero yo viajaba con él a todos lados. Pasé por el control de la TSA en EE.UU. sin problema con mi Mace.

Sin embargo, fui a Heathrow en Londres y encontraron el Mace, y básicamente… creo que me detuvieron y me pusieron en una esquina, y luego tuvo que venir un oficial de policía, y todo tardó como una hora. Me hicieron un montón de preguntas y al final me dejaron ir, pero casi pierdo mi vuelo. Todo el mundo me estaba esperando, con WWE, y fue un desastre total.

Estaba tan asustada de que me arrestaran y que tuviera que quedarme en el Reino Unido o algo así, pero al final todo salió bien. Entendieron que, ya sabes, el Mace se considera un arma de fuego en el Reino Unido pero no en Estados Unidos. Así que esa es mi historia de viaje más loca… Pero fue muy intensa. Muy intensa. Fue como: ‘No, tienes que ir para allá. No hables con nadie’. Fue muy intensa y loca.”