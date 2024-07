El día que Bray Wyatt predijo a los Wyatt Sicks: «Estoy seguro…»

Los últimos episodios de Monday Night Raw allanaron el camino, respondieron preguntas y despejaron dudas. El mismísimo Bo Dallas hizo catarsis dejando en claro sus intenciones, aquello que lo mueve a él y a sus “marionetas”. A Uncle Howdy. Después de todo, es la necesidad de “querer ser como mi hermano”, más la suma de sus propias inseguridades, la falta de confianza (“no soy nadie”) con el dolor de ya no tener a esa persona tan especial, aquello que le empujó a ponerse otra vez en la piel del monstruo.

Pero ante todo, su verdadero motor es la necesidad de continuar con el legado de Windham, mejor conocido como Bray Wyatt. Que no lo olviden, según aclaró hace un puñado de lunes atrás. “Y vaya que lo logramos”, le replicó la máscara de Howdy.

► El día que Bray Wyatt predijo a los Wyatt Sicks

Entonces sí, de una forma u otra Bray Wyatt va a seguir conectado a este mundo que él mismo construyó. Windham continuará en la programación de WWE a su manera. Y esa conexión emocional (y emotiva), se vuelve todavía más emocional (y emotiva) cuando surgen imágenes como las que vemos a continuación. Imágenes, o acaso premoniciones, que con los ojos de 2024, a pesar de ocurrido el hecho en 2017, toman un significado totalmente distinto.

Esto fue lo que dijo Windham en aquel entonces, con el Campeonato de WWE que él mismo poseía en esas fechas a su lado, con su hablar calmo y aun así atrapante como un imán. Habló de Bo Dallas, que lejos estaba de correr su misma suerte en la WWE. Lo que le preguntaron fue… Compruébenlo por ustedes mismos; así fue la conversación:

— ¿Vamos a ver tu hermano más pequeño, el Sr. Bo Dallas, como parte de una nueva Wyatt Family en algún punto?

— Sin duda. Sí, en algún momento sé que va a pasar.

— ¿Es algo de lo que suelen hablar seguido?

— No todo el tiempo, pero lo hemos conversado. Pasamos toda nuestra carrera juntos en Florida, antes de que fuera cool estar en el territorio de desarrollo. Éramos bastante buenos, y creo que va a llegar el punto donde va a pasar. Es el performer más infravalorado del roster. Si no me crees, busca las grabaciones.

— Es un gran performer, un gran performer…

— Va a suceder en algún momento, sin duda.

Fascinante, ¿verdad? Y lo más curioso de todo es que aquí no acaba la cosa. La conexión se extiende a otros puntos que pueden verse en la presentación de los Wyatt Sicks hoy en día. El tema de entrada del grupo, «Shatter», heredado del mismo Bray Wyatt en su última etapa en WWE, contiene una letra que también podría ser tomada como premonitoria. Para leer las coincidencias, da clic en el enlace, ¡garantizamos que te quedarás rascándote la cabeza!