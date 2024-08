Al poco de hacer su debut en la WWE en 2006, la hoy miembro del Salón de la Fama «The Glamazon» Beth Phoenix creyó que todo había terminado para ella en la lucha libre profesional al romperse la mandíbula. Recuerda aquel momento en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight.

► Los inicios de Beth Phoenix en la WWE

«Era prácticamente el peor escenario posible, y sentí que mi mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Me subieron a la ambulancia, me hicieron una radiografía y dijeron: ‘Oh Dios, tu mandíbula está destrozada, necesitas cirugía.’ Fui al UPMC en Pittsburgh; esto ocurrió el lunes por la noche durante Raw, y no pudieron operarme hasta la tarde del miércoles. Así que tuve que permanecer en una cama de hospital durante prácticamente dos días completos, solo pensando en cómo sería mi vida.

«He arruinado todo, he sacrificado todo en ese momento .Realmente no había tenido la oportunidad de empezar a ganar dinero. Puse a mi familia en segundo lugar, y toda mi vida había apostado todo a la lucha libre, y se vino abajo justo en frente de mí. Este era mi momento. Estaba al lado de Trish Stratus, trabajando con Mickie James, y todo se desplomó.

«Hubo dos personas que me llamaron en el hospital y que realmente recuerdo mucho. Una fue Stephanie McMahon, quien me llamó para saber cómo estaba, expresar su pesar por lo que había pasado y darme una charla motivacional, diciéndome que podía superar esto y volver.

«La otra fue Howard Finkel, y él fue muy dulce. Recordó cómo me veía llegar como extra y cómo este era mi sueño. Dijo: ‘Recuerdo que querías hacer esto durante los últimos tres años, conduciendo por todas partes como extra.’ Me dijo: ‘No te rindas, aunque ahora se sienta terrible, no te rindas.’ En ese momento tan oscuro para mí, estoy increíblemente agradecida por esas dos llamadas. Especialmente la de Howard, que fue muy especial para mí.»

