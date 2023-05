Puede suponer la consolidación de AEW o un somero fracaso para esta empresa y quién sabe si el principio de su declive. El próximo 17 de junio, aunque los ratings de Dynamite y Rampage no inviten a ofrecer más contenido televisivo, se estrenará Collision, con la tarea de cosechar buenos datos de audiencia en una franja, sábados por la noche, poco amable para ello.

Hasta ahora, sólo sabemos que dicho debut se celebrará en el United Center de Chicago y que el programa dará cabida, entre otros nombres, a Thunder Rosa, Samoa Joe, Miro, Andrade o Scorpio Sky; varios de ellos involucrados en recientes conflictos tras bambalinas y que parece encontrarán refugio los fines de semana.

Y claro está, aunque todavía no anunciado oficialmente, Collision servirá de escenario regular de competición a CM Punk. No obstante, hoy mismo, durante Dynamite, Tony Khan tal vez confirme el “segundo advenimiento” del veterano para la comentada première del show.

► Un sábado “indie” para Jon Moxley

Ahora, curiosamente, The Wrestling Revolver hace anuncio para su siguiente evento, The Ring Of Destiny (referencia a Indiana Jones and the Dial of Destiny), programado para ese mismo 17 de junio. Según la promotora de Sami Callihan, Jon Moxley aparecerá por allí, presumiblemente con combate de por medio, aún por determinar.

🚨BREAKING🚨



and the show just got BIGGER!



Signed for 6/17#RevolverDESTINY

Dayton, OH

LIVE on @FiteTV+



The RETURN of

JON MOXLEY!



🎟️ https://t.co/mOxgSQzp6e pic.twitter.com/yS06IGQIpp — Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) May 30, 2023

Tal vez en las próximas semanas esta programación de Moxley quede cancelada y el ex Campeón Mundial finalmente aparezca por Collision, pero la realidad es que nunca se le incluyó dentro de las promociones iniciales del programa ni se ha reportado que vaya a formar parte del mismo.

GCW, DEFY, Northeast Wrestling y REVOLVER son las únicas “indies” para la que Jon Moxley ha competido desde que se unió a AEW. Su último combate en REVOLVER se dio el pasado 6 de mayo, en el evento Mayhem For All, donde luchó contra Jake Crist.

The Ring Of Destiny tendrá lugar el 17 de junio al amparo del Calumet Center de Dayton (Ohio, EEUU), con el siguiente cartel provisional.