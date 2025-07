Un viaje de autenticidad, confianza y transformación. ¿Cómo logró Damian Priest encontrar su verdadera identidad en el ring de la WWE? Con el respaldo de The Judgment Day y la guía de Triple H (influenciada por The Undertaker), «The Archer of Infamy» se encontró a sí mismo para convertirse en una de las figuras más notorias de la lucha libre actual.

“Estaba siendo lo que creía que ellos querían que yo fuera. Recuerdo que mi jefe, Triple H, se me acercó un día y me dijo: ‘El día que dejes de intentar fingir ser tú, y simplemente seas tú, vas a ganar mucho dinero en este negocio’. Y agregó: ‘Undertaker me dio el mismo consejo. Sé que suena raro, ¿no? ¿Cómo alguien te dice que no estás siendo tú, cuando tú crees que sí? Tú te conoces, pero un día… te va a caer la ficha.’ Y sí, un día simplemente pasó.

“Recuerdo que estaba en una lucha en NXT contra Finn Bálor, y fue la primera vez que sentí que todo hizo clic. Luego, me subieron al roster principal. De alguna manera, terminé otra vez en el mismo camino: tratando de ser lo que los demás querían que fuera. Otra vez lo mismo. Y Triple H diciéndome: ‘Estás tenso. Te estás reprimiendo. Suéltate. ¿A quién le importa?’ Me dijo: ‘Prefiero decirte cuando vuelvas tras la lucha, ‘Ey, relájate, no hagas eso, o te estás pasando’… que tener que decirte, ‘Ey, necesito más de ti.’ Y en ese momento fue otro de esos clics, como, ‘Ok’.

“Obviamente, tener amigos cerca ayuda mucho. Estar en The Judgment Day elevó muchísimo mi confianza. Solo el hecho de tenerlos conmigo en el ring, ya sea hablando o luchando, me hacía alimentarme de su energía. Y ahí empecé a sentir una calma, una fluidez… y eso cambió todo.”