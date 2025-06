El «deshonor» anual de WWE que Gunther rechaza

El actual Campeón Mundial de Peso Completo Gunther tiene no pocos frentes abiertos ahora mismo en la WWE.

Mientras se prepara para su primer retador desde que recuperó el trono y se decide el ganador del torneo, «The Ring General» arremete contra el concepto de MITB en una reciente entrevista con The Masked Man Show:

“Primero que nada, quiero expresar mi disgusto por el maletín de Money in the Bank, o como se le llame… estipulación, o lo que sea. Recuerdo cuando ocurrieron algunos de esos grandes momentos de canjeo, y algunos luchadores ganaron un título importante por primera vez en su carrera, solo porque salieron corriendo con el maletín y el oponente ya estaba destrozado… y simplemente se acostaron encima por tres segundos. No sé, nunca me pareció algo gratificante. Así que nunca fue algo en lo que me interesara participar.

Por ahora, no lo sé. Tal vez aún queda un poco de honor en Seth Rollins como para no usarlo de esa manera. Pero no me preocupa demasiado, para ser honesto… Es un atajo. Cuando ganas algo grande, quieres ganártelo. No sé, nunca lo encontré gratificante.”