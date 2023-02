El deseo de Jim Miller para UFC 300

Jim Miller ostenta en la actualidad el récord de combates de la UFC en la historia de la empresa (41) y, aunque aún tiene previsto pelear varias veces más, se ha fijado como objetivo llegar al UFC 300 para despedirse.

“Dije que quería llegar al UFC 300”, declaró ayer Miller, de 39 años, a la prensa antes de su combate de este fin de semana contra Alexander Hernández.“Estoy bastante seguro en este momento de que mi cuerpo puede lograrlo, ya sabes, salvo que ocurra algo catastrófico. He dicho que si llego, quiero que sea mi última pelea en la UFC, y estoy bastante de acuerdo con eso. Pero no quiero que sea una pelea más en el medio. Me gustaría que UFC 300 fuera mi pelea número 45 en UFC.

“Así que eso significa que peleo el sábado, peleo en julio, luego tal vez en noviembre, marzo, y luego en julio de nuevo – que es un buen ritmo, el ritmo que me gusta pelear. Eso me daría tres peleas este año, y luego dos el próximo año. Estaría contento al cien por cien con eso”.

Si te estás preguntando por qué Miller estaría tan apegado a UFC 300, entonces podría tener algo que ver con el hecho de que ya tiene la distinción de haber peleado tanto en UFC 100 en 2009 como en UFC 200 en 2016, ganando en ambas ocasiones contra Mac Danzig y Takanori Gomi respectivamente.

Mientras tanto, Miller llegaba a su última pelea contra Alexander Hernández en un gran momento después de ganar sus últimas tres peleas consecutivas, incluyendo un final de sumisión sobre Donald Cerrone la última vez que envió a su compañero veterano a la jubilación.