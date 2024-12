El desafío que se propone Trish Stratus si regresa a WWE

Entran tantos factores en esta cuestión que realmente ni siquiera tendría sentido resaltarla (o puede que sí) pero la última lucha de Trish Stratus en la WWE hasta el momento (cuando enfrentó a Becky Lynch en un Steel Cage Match en Payback 2023) es la que mejor valoración tiene tanto por parte de Dave Meltzer (cuatro estrellas; empatada con el Money In The Bank Ladder Match del mismo año) como de los usuarios de Cagematch.com (tiene una nota de 8.29).

► Mejorar lo mejor

Han pasado 15 meses desde entonces y en este lapso de tiempo la miembro del Salón de la Fama ha explicado en numerosas ocasiones que está dispuesta a retomar su carrera de luchadora. Incluso ha hablado de «su historia» haciendo referencia a Cody Rhodes, el actual campeón indiscutible. También ha recibido desafíos, como el de Tiffany Stratton, la presente dueña del maletín de MITB. Pero no quiere regresar para simplemente hacerlo sino superar lo hecho anteriormente.

Embed from Getty Images

Así lo indica en una reciente entrevista en :

«Cuando veo a los fans en un evento como este y me dicen: ‘Oye, te he estado viendo desde que era un niño’. A estas alturas también son personas adultas, ¿no? Pero están con sus hijos. Eso es genial. El relevo generacional es genial. Pero luego realmente te das cuenta de que llevo mucho tiempo aquí. Sabía que si volvía, quería que las cosas fueran diferentes. Volvería y haría algo desafiante como artista y algo diferente para los fans.

«Me encantó trabajar con Zoey [Stark] cuando regresé. Eso fue importante para mí porque sabía que estaba devolviendo algo. Estaba devolviendo algo a cambio. No le estoy dando el mimo a Becky, ella no lo necesita, ¿verdad? Lo que vi en eso fue como un enfrentamiento generacional para los fanáticos. Sé que les estoy dando eso a los fanáticos. La llegada de Zoey me hizo sentir que, bueno, somos como la próxima generación. ¿No es así? Así que fue agradable».

«Tengo que poder dar el cien por cien. Además, tiene que ser algo desafiante y diferente para los fans. Y tiene que hacer algo y significar algo. Dejar atrás este momento épico que es memorable y del que la gente habla es difícil. ¿Qué puede superar eso? Creo que es como examinar el panorama y ver qué es lo que funciona mejor para todos. Hay muchas partes a considerar. La persona que está en la historia, la WWE. Es realmente colaborativo».