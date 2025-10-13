El debut nipón de Barcelona Blacklist e Iker Navarro

Una de las paradas imperdibles en la carrera de todo talento que se precie es Japón, que a ojos de algunos guarda mayor encanto que México y EE.UU., los otros dos grandes escenarios luchísticos. De algún modo, el país del sol naciente es sinónimo de validación para una quinta de luchadores cuya única Meca ya no es WWE… aunque A-Kid (ahora Axiom) y Zozaya acabaran firmando con el otrora Imperio McMahon.

Veremos si los principales candidatos a sucederlos, Joey Torres (Campeón Mundial de Lucha Libre Rebelión), Sito Sánchez (Campeón Absoluto de Tyris Wrestling) e Iker Navarro, finalmente también toman la misma vía, pero mientras tanto, ya pueden tachar de su lista el objetivo de estrenarse sobre suelo nipón, con dos recientes implicaciones, en NOAH y Marvelous.

El pasado día 6, durante la primera función de la nueva temporada de Monday Magic (serie que suele presentar a foráneos de todas partes del mundo), celebrada desde la Shin-Kiba 1st Ring de Tokio, Torres, Sánchez y Navarro hicieron equipo con Eddie Vergara y Nathan De Windt, saliendo derrotados ante el equipo All Rebellion que conformaban Kaito Kiyomiya, Galeno, Alejandro, Harutoki y Kai Fujimura, pero causando buena impresión en su estreno para NOAH.

Y no menos brillante fue el desempeño de Torres y Navarro en modo dupla durante el segundo episodio de Kingacha, show de Marvelous que tuvo lugar este pasado viernes, producido por Chigusa Nagayo. Como rivales, Starboy Charlie y Titus Alexander, quienes se llevaron la victoria en el antepenúltimo combate de la velada.

► Resultados Marvelous Kingacha Ep. 2

Seguidamente, todo lo que dio de sí Marvelous Kingacha Ep. 2. Este evento y Monday Magic Xtreme Season #1 pudieron verse en directo vía Wrestle Universe.

FWC (Hazuki y Koguma) derrotaron a Ai Houzan y Senka Akatsuki.

Maria y RIKO derrotaron a Hibiscus Mii y Kyusei Ninja Ranmaru.

LUCHA A TRES BANDAS: Risa Sera derrotó a Ryo Mizunami y Shin Sakura Hirota.

Starboy Charlie y Titus Alexander derrotaron a Joey Torres e Iker Navarro.

Itsuki Aoki y Takumi Iroha derrotaron a Maya Yukihi y Nightshade.

Kaoru Ito y Mio Momono derrotaron a DASH Chisako y Yuu