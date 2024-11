El debut Grayson Waller en WWE: «Conor McGregor me motivó»

Grayson Waller debutó en WWE luchando en SmackDown contra el miembro del Salón de la Fama Edge el 7 de julio de 2023 después de haber causado sensación en NXT. Mientras hablaba recientemente en Insight with Chris Van Vliet, el ex campeón en parejas se acordaba de aquella ocasión y revelaba que la estrella de la UFC Conor McGregor lo motivó.

► El debut Grayson Waller en WWE SmackDown

«Lo extraño es, y ya he hablado de esto antes, que venía de recuperarme de una fractura en la pierna contra Melo. Me dieron el alta médica quizá dos semanas antes, pero estuvimos en Londres un tiempo, y luego hicimos algo más. Había tenido quizás una hora en el ring. Así que estaba dado de alta, tuve una hora. Luego iba a hacer el programa de entrevistas con Edge, y de repente, me entero la noche anterior que voy a luchar contra él. Es estresante porque ni siquiera sabía si podía luchar; realmente no había hecho nada con mi pierna. Esa fue la primera vez que realmente sentí la presión y los nervios, y usualmente no me pasa.

Pero entonces vi un montón de clips de McGregor en el MSG peleando contra Eddie Álvarez, vi todos los videos de su entrada, y simplemente su vibra. Vi esa pelea tres veces, y de repente me sentí confiado. Pensé: ¿Qué vas a hacer? ¿No hacerlo? Y desde ese momento, me sentí completamente cómodo. La lucha salió genial, y cuando volví a bastidores apenas podía caminar. Mi pierna no estaba tan bien como necesitaba, pero lo logré, y ahora estoy muy contento de haber entrado con ese tipo de energía. Estar ahí con Edge, quien es uno de los mejores de todos los tiempos, y hacerlo en ese tipo de escenario, es muy genial.»

Embed from Getty Images

«Eso no es algo que él tenía que hacer. Y aunque soy el tipo de persona que no quiere besarles el trasero a las leyendas, mi forma de agradecerles es diciéndoles cosas realmente horribles y enfrentándome a ellos. Quiero estar a tu nivel. Siento que el mayor respeto que puedo darte es enfrentarte como a cualquier otro; no quiero quedarme atrás. Pero esas pequeñas cosas, en ese momento, no significaron tanto como lo hacen ahora. Ahora lo veo en retrospectiva y pienso, eso fue bastante genial.»

Embed from Getty Images