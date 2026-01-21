El debut de TNA iMPACT! en AMC: ¿exitoso estreno?

Mucho se ha hablado durante la última semana sobre el primer Thursday Night iMPACT! Un inicio de la «AMC Era» que dejó más sombras que luces por mostrar, a grandes rasgos, la peor cara de TNA: esa con la que dibuja su producto como una versión de segunda fila del estilo «sports entertainment» popularizado por WWE, donde en sí, la lucha libre parece ser lo de menos. Apenas 30 minutos de acción a lo largo de un show de dos horas supone un dato bastante ilustrador.

Pero claro, a fin de cuentas, los verdaderos datos que importan para medir el éxito de un programa semanal son los de audiencia, no cuántas luchas de cinco estrellas se disputan en 120 minutos. Y los generados por tal première ya se han hecho públicos: 173 mil espectadores de media y un rating del 0.04 en la franja 18-49. Estas cifras no incluyen los espectadores que siguieron el show vía AMC+, TNA+ ni Sportsnet 360, cuya cantidad se desconoce.

► Esta semana, el gran test

Como hemos comentado ya, ahora TNA iMPACT! tiene el doble de alcance potencial en EE.UU. AMC se encuentra disponible en unos 60 millones de hogares del país, mientras AXS TV, su antigua plataforma, sólo está disponible en unos 30 millones. Y considerando la presente aritmética, diríamos que se cumplió con el objetivo, porque iMPACT! solía moverse entre los 80-90 mil telespectadores de media cada jueves. Asimismo, un 0.04 de rating se antoja bastante meritorio, considerando que en AXS TV acostumbraba a obtener la mitad y que en comparativa, AEW Collision lleva varios meses rondando el 0.03.

No obstante, si algo hemos aprendido de los programas luchísticos semanales es que sus debuts se antojan poco orientativos. Lo lógico es cosechar buenos datos en tu debut y seguidamente ver cómo los números caen hasta establecerse en una cantidad habitual. Para ello, deberemos esperar semanas, tal vez meses. Véase, parece improbable que como afirmaban algunos, TNA supere a AEW en términos televisivos si con su gran estreno apenas ha igualado el rating de Collision, programa secundario para la compañía de Tony Khan. El seguimiento que tenga Thursday Night iMPACT! #2, que se emitirá mañana de nuevo en directo, será mucho más esclarecedor.

Por otra parte, juzgar el rendimiento de un show de lucha libre en base a comparaciones con programas no luchísticos de la misma cadena resulta recurrente, pero a todas luces absurdo. El arte del pancracio es una disciplina de nicho sobre suelo yanqui, y TNA un nicho en sí misma dentro de tal nicho. Aún así, que los números de su estreno con AMC se hayan hecho públicos revela que cuanto menos, Thursday Night iMPACT! se situó en el Top 150 de «cable originals» el pasado jueves. Nielsen no comparte datos de shows que se sitúen por debajo de ese ranquin, motivo de que durante los últimos años hayamos podido conocer en tan pocas ocasiones cifras concretas del rendimiento televisivo de TNA.

