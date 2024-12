El debut de Scarlett: «Un disfraz sexy y un piledriver»

La actual Superestrella de WWE Scarlett explica que el 26 de diciembre es un día especial para ella porque fue, 15 años atrás, cuando debutó en la lucha libre. Hace solo unas horas, precisamente hizo su regreso a los cuadriláteros luchando junto al resto de The Final Testament contra The Wyatt Sicks en un evento no televisado realizado en el Madison Square Garden.

Y una vez terminado el show, la luchadora y acompañante compartió su historia en X:

«Al cerrar el día después de luchar en un evento de WWE en el Madison Square Garden, quería compartir una historia. El 26 de diciembre es un día muy especial para mí porque hace 15 años, en el Berwyn Eagles Club en Chicago, IL, hice mi debut en la lucha libre en AAW. No me permitieron ver lucha libre en toda mi vida y asistí a mi primer show alrededor de mi cumpleaños número 18. Así que no tenía ninguna experiencia, nunca había recibido un golpe en el ring ni había tenido ningún tipo de entrenamiento. Por supuesto, cuando Danny Daniels me preguntó si podía recibir un piledriver, dije que sí sin saber lo que era. Aquí está ese video para que lo disfruten.

Aunque todo comenzó con un piledriver en un disfraz de Santa sexy, los sueños pueden hacerse realidad, amigos«.

As we close out the day after wrestling a WWE Event at MSG, I wanted to share a story. Dec 26th is a very special day for me because 15 years ago at the Berwyn Eagles Club in Chicago, IL I made my wrestling debut at AAW. I wasn’t allowed to watch wrestling my entire life and went… pic.twitter.com/GVUhvW7bQT

— Scarlett Bordeaux (@Lady_Scarlett13) December 27, 2024