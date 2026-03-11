Los días previos al último 16 Carat Gold estuvieron un tanto marcados por la noticia de que Ricky Sosa no competiría finalmente en la ilustre justa de wXw. El motivo: su participación en las más recientes grabaciones televisivas de TNA, que tuvieron lugar el jueves y el viernes desde la Gateway Center Arena de College Park (Georgia, EEUU). No obstante, Sosa sí pudo estar en la última jornada del Carat, como ya comentamos.

Y sin mayor demora, TNA anuncia que uno de los dos combates disputados por Sosa bajo sus focos ya podrá verse este próximo jueves, cuando la empresa emita el noveno episodio de Thursday Night iMPACT!. Aunque de momento, se guarda de desvelar la identidad de su rival o rivales (en SUPERLUCHAS evitaremos hacer «spoilers»). El otro encuentro de Sosa con TNA se grabó para Xplosion, el show semanal que puede verse cada viernes en TNA+ (e igualmente, nos guardaremos de destripar su forma).

► TNA iMPACT #9: cartel provisional

Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para la siguiente entrega de iMPACT!, que podrá verse este jueves vía AMC, AMC+ y TNA+.