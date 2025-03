El debut de Rey Fénix en WWE es inevitable

Para bien o para mal las filtraciones del cómo llegaron Los Lucha Brothers a WWE han generado bastante expectativa a su alrededor, tanto para propios como extraños.

Salta así una nada ingenua pregunta: ¿Volverán como The Lucha Brothers o la compañía se arriesgará a dejarlos en solitario por ahora?

Lo único cierto acá es que próximamente debutará otro ex AEW en la empresa.

Para empezar, «WrestleVotes Radio» informó que se rumoraba una reunión entre Rey Fénix y su hermano, Penta, para reformar The Lucha Brothers.

Fénix y Penta han luchado como The Lucha Brothers durante varios años en múltiples promociones como MLW, PWG, The Crash, TNA, CMLL, AAA, AEW, CZW, entre otras.

La próxima parece que será WWE, donde la fiesta a veces llega tarde.

Por ahora Penta llevaba una carrera en solitario desde su debut el 13 de enero en el semanal Raw.

Pues bien.

En el episodio del 14 de marzo de SmackDown en Barcelona, se emitió un vídeo, donde se apreciaba a un luchador enmascarado en el cuadrilátero.

