Una de las innumerables razones que explican que WWE lleve décadas en lo más alto de la lucha libre profesional es que siempre están a la vanguardia, como bien demuestra su actual relación con Netflix. Pero también podemos hablar de cuando las redes sociales comenzaron a conquistar el mundo y lo rápido que la compañía entendió la tendencia y sacó lo máximo de ella. O mencionar en el mismo sentido a YouTube. En resumen, WWE está en todas partes, o al menos en todas las que importan. Y aquí entra Hollywood, los programas de televisión fuera del pro wrestling más relevantes, otros deportes como las MMA o el boxeo… Entonces, ahora y para siempre.

► El debut de Bryan Danielson en YouTube

En esta ocasión miramos al pasado. Queremos recordar, o descubrir, cuando Bryan Danielson, en aquella época Daniel Bryan (estaba dando sus primeros pasos en WWE) comenzó a adentrarse en el mundo de las redes sociales y YouTube con su propio canal en 2011. No fue mucho más allá ya que únicamente subió tres videos. Tampoco en X o Instagram era ni es el luchador más activo. «The American Dragon» nunca ha sido el mejor amigo de estas plataformas. Dicho esto, veamos cómo fue su video de debut, el cual acompañó con el texto: «Estoy empezando a usar las redes sociales. Podría meterme en problemas».

«Hola a todos. Soy Bryan Danielson, también conocido como Daniel Bryan, y gracias por acompañarme en mi primer video de YouTube. Estoy utilizando las redes sociales cada vez más, WWE nos lleva tiempo diciendo que es una gran manera de conectar con nuestra base de fanáticos, y por eso lo estoy haciendo. He abierto una página en Facebook, tengo mi perfil en Twitter, y todo eso. Ahora, ¿qué voy a hacer en redes sociales? ¡Voy a enterrar a la gente! Voy a enterrar a todos. Voy a enterrar a Shawn Michaels, aunque me ayudara a entrenar. Voy a enterrar a William Regal, aunque no estaría hoy aquí si no fuera por él. Voy a enterrar a ese tipo divertido de Colt Cabana. Eso es lo que voy a hacer en mis redes sociales, voy a enterrar a la gente. Y además de eso voy a subir videos de grappling, de kickboxing, de Scott Amstrong en ropa interior… todo ese tipo de cosas. Así que no os lo perdáis. También visitad mi nueva página web. También vais a encontrar un calendario de mis apariciones, blogs, fotografías… Pero que quede claro que lo principal es enterrar a la gente. Y si queréis que entierre a alguien, en mi página web hay un botón de contacto para que me mandéis un mensaje, por ejemplo: ‘Quiero que entierres a Roderick Strong, a Nigel McGuinness’. ¿Sabéis a quién me gustaría enterrar? A John Cena«.