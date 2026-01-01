El Cuervo de Puerto Rico presenta su libro Antes, Durante, Después (A.D.P) este Sábado

por

El luchador más extremo de la isla, El Cuervo de Puerto Rico estará presentando su primer libro llamado; Antes, Durante, Después (A.D.P) junto a Neidy Solei, este Sábado 3 de enero en el Espíritu Fitness Center en San Juan, Puerto Rico desde las 6:00 pm. En esta presentación podrás adquirir su libro y toda su mercancía oficial.

El luchador tiene una oferta que incluye el libro autografiado, camisa exclusiva y una foto 4×6 por $60.00 dólares o en $30.00 dólares por tu copia de este primer libro de un luchador boricua. Debemos recordar que El Cuervo de Puerto Rico tuvo la lesión frente a Psycho Clown en el mes de Octubre del año pasado 2025, que actualmente continúa en una rehabilitación total.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos