El Cuervo de Puerto Rico fue operado de emergencia



El Cuervo de Puerto Rico, nuevamente necesita de nosotros, en el pasado evento de la empresa NPW se celebro su sexto aniversario, y la lucha estrella de la noche estuvo encabezando el cartel, el luchador mexicano, Psycho Clown frente al boricua. El encuentro comenzó a tomar velocidad entre ambos luchadores y es cuando ocurre el accidente.



Al luchador se le brindo soporte en la arena hasta que fue llevado en ambulancia al hospital mas cercano, al siguiente día fue intervenido con una cirugía en su pierna izquierda, donde hubo fractura en la tibia y peroné. La cirugía fue todo un éxito y en dos semanas comienza a tomar terapias para comenzar a volver a caminar.

La super estrella de WWE/AAA dono una mascara profesional luchado y autografiada junto a una tshirt para apoyar al Cuervo. Si deseas participar de la rifa envía tu donativo de $10.00 a la ATH MOVIL 939-231-0521 (Christian Rolón) y ya estas participando de la rifa solo 100 espacios.