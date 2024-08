El «crossover» CMLL-AEW: un filón para la empresa mexicana

Chris Jericho siempre ha entendido el negocio como pocos luchadores de su época, y la edad ha potenciado aún más su visión. Así, «The Learning Tree» no quería desaprovechar la oportunidad de regresar al CMLL, la empresa donde empezó verdaderamente a hacerse un nombre.

Y la casa mexicana ha querido reservarle su cita de mayor notoriedad, cuando celebre el próximo 13 de septiembre su tradicional show de aniversario, y concederle su principal figura de la última década, Místico, como rival.

Combate que, según recogimos vía Dave Meltzer, el CMLL espera sea una suerte de reproducción del duelo entre Jericho y Kenny Omega de Wrestle Kingdom 12 en términos de atraer miradas al producto, con potenciales nuevos suscriptores a su canal de YouTube, dada la mediaticidad que posee el veterano canadiense por su condición, además, de estrella de AEW.

Pero el «crossver» CMLL-AEW sobre suelo azteca no se limita a Jericho yendo contra Místico. Mientras Willow Nightingale porta el Campeonato Mundial Femenil de la vetusta compañía y PAC construye una rivalidad con Volador Jr,, MJF defenderá hoy el Campeonato Americano ante Templario en la Arena México.

Ahora, quiero hacerme eco de unas palabras de Dave Meltzer en reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.

« En el CMLL están emocionados por su colaboración con AEW. Están teniendo cifras de taquilla como no habían cosechado en años . Esta es una de las mejores rachas que ha tenido el CMLL. Se están viendo más beneficiados que AEW de esta colaboración».

Algunos ignorantes pensarán que tal candencia del CMLL se debe exclusivamente a AEW, pero la casa fundada por Salvador Lutteroth cosecha desde el fin de las restricciones pandémicas unas excelente ventas de boletos, consecuencia de la mejora en el producto. Así lo señalamos dentro de Lo Mejor del 2023, cuando las promociones cruzadas con AEW no se habían iniciado.

Sin embargo, nuestro Editor en Jefe, Ernesto Ocampo, considera que la casa Élite es factor clave en el éxito actual del CMLL, echando la vista atrás para trazar una comparativa.

«No tenían tantos llenos desde el «boom» de Místico. Hacían buena taquilla, pero no a tanto nivel. Aunque en fotos se ven buenas entradas, algo clave es la sección de balcón. Es una sección que por años no se abrió a la venta. Se vendía en 1990-1992 y luego en 2004-2006. AEW ha hecho que el CMLL gane muchísimo».