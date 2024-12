Paddy Pimblett, de Liverpool, se prepara para una gran pelea la próxima vez, tras encadenar seis victorias consecutivas dentro del octágono. El luchador de 29 años sometió a King Green en su último combate, el UFC 304 de julio, y entró en la clasificación de los pesos ligeros en el puesto 13.

Muchos esperan que «The Baddy» vuelva a la acción cuando la UFC regrese al octágono. Muchos esperan que «The Baddy» vuelva a la acción cuando la UFC regrese a casa para el británico, en una Fight Night que se celebrará en el O2 Arena de Londres el 22 de marzo. Con algunos de los nombres que le rodean ya emparejados, eso crea un interesante debate sobre quién puede ser el próximo para Pimblett.

Desde el momento en que llegó a la UFC, el escocés ha sido uno de los peleadores de los que más se ha hablado en la promoción, y eso ayuda mucho a la hora de conseguir grandes peleas. A Pimblett nunca le van a faltar contendientes que le llamen y eso juega a su favor.

Uno de los nombres que ya se ha postulado es el de Mateusz Gamrot, número 8 del escalafón, que supondría un gran paso adelante para Pimblett dada su importancia en la división. Sin embargo, en un reciente vídeo de YouTube, parecía insinuar una oportunidad aún mayor.

A través de su canal, Pimblett dijo a sus seguidores que muy pronto tendrían noticias de la firma de contratos en un futuro no muy lejano. Terminó el vídeo con una frase que se ha vinculado específicamente a un hombre.

«Voy a por ese cinturón, así que ahora estoy buscando peleadores de mayor rango», dijo Pimblett. «Estoy seguro de que pronto veréis el anuncio de la pelea. He dicho que sí, el rival ha dicho que sí, sólo falta que me firmen las cosas. Así que ya lo sabéis todos. Me gusta, comentad, suscribíos y nos vemos en la cima».

«Nos vemos en la cima» ha sido una frase recurrente del ex retador al título Michael Chandler durante su etapa en la UFC. El propio Chandler había mencionado a Pimblett como una opción potencial después de su derrota ante Charles Oliveira en el UFC 309 y el contendiente número 7 sería un gran enfrentamiento para él.

Dada la magnitud de esta pelea, es difícil imaginar que tenga lugar en Inglaterra, especialmente si Leon Edwards estaba en lo cierto cuando dijo que sería el cabeza de cartel.