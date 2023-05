Nadie sabe cuál es el coste de ser Will Ospreay más que el mismo Will Ospreay. Así que, ¿cuál es? El luchador lo cuenta en Insight with Chris Van Vliet.

► El coste de ser Will Ospreay

“A veces no sé cuándo cerrar la boca. Me he dado cuenta de que eso viene con madurar. Gracias [dice cuando Chris Van Vliet le dice que hizo una buena entrevista]. Pero, en serio, me he dado cuenta de que nunca he sido bueno guardándome mi opinión. Creo que tiene que ver con mi TDAH y, sinceramente, siento que probablemente esté en el espectro del autismo. A veces no entiendo cómo afectan mis palabras a los demás. Ahora, al madurar, me doy cuenta de que no quiero estar en una posición de responsabilidad. Ahora soy consciente de las cosas y siento que he defraudado a algunas personas. Necesito cambiar un poco mi imagen y enmendar los errores que he cometido. Hay cosas en las que siempre me mantendré firme, hasta el día que muera. Pero también sé que he cometido errores y no culpo a nadie más que a mí mismo. Me metí en esos problemas solo. Pero estoy haciendo todo lo posible para corregirlos y arreglarlo todo, porque es parte de cómo fui criado por mi madre. Ella siempre me enseñó a ser amable con todos.

“Estoy haciendo todo lo posible porque me doy cuenta de que he decepcionado a muchos fans, y nadie se siente más decepcionado con mi país que yo. Por eso estoy tratando de mejorar en esto y no solo representar a mi país, que ha pasado por momentos difíciles. Pronto tendremos el evento en el Copperbox Arena y será contra Shingo otra vez. Quiero ser un ejemplo, aunque odio la palabra ‘líder’. He madurado mucho, he crecido, y eso ocurre cuando te involucras en la lucha libre, sin importar tu edad. Dicen que tu mentalidad se congela un poco y no cambia, porque esto no es una vida normal. Ni siquiera cuando estoy con amigos del colegio, ellos saben que aún sigo en esto de la lucha libre y nunca podrán entenderlo. Hay personas observando cada uno de mis movimientos y cada palabra que digo, intentando distorsionar las cosas. Antes no lo entendía. Solía usar las redes sociales como un diario, pero ahora me doy cuenta de que debería haber guardado muchas de esas cosas para mí mismo y entender cómo mis palabras afectan a las personas y cuánto apoyo tengo en juego. Siento que he enturbiado eso, así que estoy haciendo todo lo posible para redefinirme, porque nuevamente, ahora hay mucha responsabilidad en casa. Y quiero hacer el mejor trabajo que pueda físicamente”.

“La verdad es que he tenido algunos enredos, no diré con quién exactamente. Pero un tipo importante en New Japan me dijo algo así como: ‘No te has metido en problemas últimamente. Buen trabajo’. Y sabes, aunque suene curioso, eso realmente significa mucho para mí. Siento que no solo he decepcionado a mi equipo y compañeros, sino también a mi país. A veces me doy cuenta de lo inmaduro que he sido al manejar todo esto, y la industria en sí misma es bastante inmadura. Quiero decir, la mitad del tiempo estamos ahí, desnudos, untándonos aceite y aplicándonos bronceador falso. Esas cosas que hacen los luchadores, ¿sabes? Pero en serio, ahora me doy cuenta de dónde estoy, quién soy y lo que quiero lograr. Estoy comprometido a hacer el mejor trabajo posible a partir de ahora“.